南投縣資優教育資源中心　歷經2年籌設在光華國小揭牌啟用

▲▼歷經2年籌設南投縣資優教育資源中心，在光華國小揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

繼特教資源中心之後，南投縣政府獲教育部補助經費，籌設2年的資優教育資源中心，24日在資優班師生歡慶表演及見證下，於光華國小揭牌啟用。

代表林明溱縣長主持揭牌典禮的教育處長陸正威指出，特殊教育無論是身心障礙或是資優的孩子，都必須投入更多資源，才能達到因材施教，周延照顧不同資賦孩子成長學習的目標。

過去在特教資源上，南投縣已早一步於旭光高中成立中心並投入大量人力物力，如今在提升身心障礙生教學品質上已見到許多成果，現在資優教育資源中心也在光華國小的籌設完成並啟用，一定能為全縣資賦優異的學生提供更好的教學後勤支援服務。

光華國小校長張振肇指出，光華國小自73年開辦資優班已累積30多年資優教育的成果、教材與經驗，全縣資優教育資源中心由光華承辦籌設啟用後，最大的目標就是整合資源為全縣資優教育提供資優教育課程規劃、鑑定安置、評鑑及創新等服務。

教育處指出，南投縣目前國小一般智能資優資源班，有4班皆設在光華國小，國中設有5班不分類資優資源班，分布於中興國中3班、南崗國中1班及草屯國中1班。陸處長指出，縣府期待資優教育資源中心成立後，能為南投資優教育帶來新的活力，提供更優質的資優教育，相信南投縣的資優教育能夠在縣府及資優資教育資源中心的帶領下，持續鼓勵教師創新教學，達到讓全縣學子無論資賦如何，都能透過教育擁有更深更廣的視野，尤其讓縣內資優教育也能達到適性揚才目標。

・ 用過保證愛上

【更多新聞】

「貓的報恩」叼咬回小動物送飼主 有時候是「野生小動物」的災難！



端午4天連假免驚！ 衛福部南投醫院急診、兒科、接生「不中斷」



農糧署結合學校助花農「抗疫」！ 去老化、更新的「花苗」更美！