　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

端午節衛生局推廣「三好一巧健康粽」　健康吃粽「均衡飲食」不增重

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼端午節前夕南投衛生局推廣「三好一巧健康粽」，健康吃粽、均衡飲食不增重。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼端午節前夕南投衛生局推廣「三好一巧健康粽」，健康吃粽、均衡飲食不增重。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府衛生局社區營養推廣中心，端午節前夕陸續到社區及文健站辦理「三好一巧健康粽，均衡樂活慶端午」營養講座，宣導民眾如何健康飲食，也提醒民眾吃粽子容易營養不均衡，可透過蔬菜及水果的攝取，並選擇富含酵素的鳳梨、木瓜、奇異果等，幫助消化不脹氣。

營養講座中，營養師以三好一巧均衡飲食原則教導長輩，如何挑選粽子食材、食材搭配及烹調小技巧，幫助長輩好咀嚼及吞嚥，補充身體所需的營養；活動過程，社區長者也踴躍分享包粽經驗與技巧。

▲▼端午節前夕南投衛生局推廣「三好一巧健康粽」，健康吃粽、均衡飲食不增重。（圖／南投縣政府提供，下同）

營養師也提醒長輩掌握下列5項重點，就能吃粽不增重，均衡樂活慶端午：

一、粽子選小顆一點，可以避免一次吃進太多熱量，建議一天不超過一顆為宜，記得搭配1碗蔬菜及一個拳頭大的水果，飯後水果選擇富含酵素的鳳梨、木瓜、奇異果等，幫助消化不脹氣。


二、糯米的澱粉為支鏈澱粉，烹煮後黏性高，胃腸功能不佳者容易脹氣，可以加入紅藜、小米、黑米、五穀米、綠豆、米豆等來取代1/3糯米，增加多樣化的全榖雜糧類，減少脹氣較易消化。


三、使用富含蛋白質的梅花肉、中里肌、雞柳或豆干、毛豆等，取代高脂肪的三層肉及五花肉，瘦肉塊以刻花方式破壞肉的纖維組織，較適合長者牙口，讓長輩能吃得下。


四、用富含高纖維的筍丁、杏鮑菇、猴頭菇、乾香菇等，取代高鹽分的蘿蔔乾，並減少炒配料的用油量，盡量以少油、少鹽、少糖等烹調方式來製作健康粽。五、不要額外添加調味料，如甜辣醬、蒜蓉醬等，以減少鈉的攝取，預防血壓過高，搭配多喝水及多運動，利用連續假日，到戶外走走踏青，消耗熱量增進健康。

・ 用過保證愛上

【更多新聞】

「貓的報恩」叼咬回小動物送飼主　有時候是「野生小動物」的災難！

端午4天連假免驚！　衛福部南投醫院急診、兒科、接生「不中斷」

農糧署結合學校助花農「抗疫」！　去老化、更新的「花苗」更美！

ET快訊
中華電5G資費曝光！最低599元就能享受　一張圖看詳細費率
快訊／彰化北斗爌肉飯店砍人！男衝入猛砍…女員工身中多刀
日20歲女學生來台就學回國染疫　陳時中：應列台灣本土病例
20歲日本留學生「台灣南部染疫」　指揮中心匡列140人
快訊／ 日本確診1名自台返日無症狀感染者「2月底入境南部就學
LIVE／日本20歲女學生疑在台染疫　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

端午連假國道1號埔鹽系統有封閉　彰警規畫替代道路

竹山鎮暑期竹編DIY課程　「增加名額」至20名增進親子互動

台東縣衛生局水質檢測結果　共計48處合格

南投信義鄉隆華橋災後復建完工　林明溱率鄉親走過橋慶通車

楊梅故事園區試營運　端午連假每日發送客家粿粽100顆

屏警「驕仔舞」魅力四射　「我屏警．我驕傲」

端午節衛生局推廣「三好一巧健康粽」　健康吃粽「均衡飲食」不增重

原民部落景觀優化補助核定結果　台東縣獲補助34案全國之冠！

端午連假出遊免塞車　「一卡在手」享搭台灣好行半價優惠

南投縣資優教育資源中心　歷經2年籌設在光華國小揭牌啟用

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

端午連假國道1號埔鹽系統有封閉　彰警規畫替代道路

竹山鎮暑期竹編DIY課程　「增加名額」至20名增進親子互動

台東縣衛生局水質檢測結果　共計48處合格

南投信義鄉隆華橋災後復建完工　林明溱率鄉親走過橋慶通車

楊梅故事園區試營運　端午連假每日發送客家粿粽100顆

屏警「驕仔舞」魅力四射　「我屏警．我驕傲」

端午節衛生局推廣「三好一巧健康粽」　健康吃粽「均衡飲食」不增重

原民部落景觀優化補助核定結果　台東縣獲補助34案全國之冠！

端午連假出遊免塞車　「一卡在手」享搭台灣好行半價優惠

南投縣資優教育資源中心　歷經2年籌設在光華國小揭牌啟用

桃園更生人段樹文宣誓遞補市議員　會後獻花下跪「感謝母恩」

端午連假國道1號埔鹽系統有封閉　彰警規畫替代道路

日方騷擾台日協定海域作業漁民　林姿妙與漁民同聲譴責

日本學者曝光731部隊及細菌戰官方資料 大陸外交部肯定

快訊／彰化北斗知名爌肉飯女員工遭砍傷案　嫌犯逃往芳苑落網

砸4萬修名畫！聖母瑪利亞慘淪「塑膠臉」顏值崩壞　二次修復更兩光

蘇澳漁船遭日本娛樂船干擾　漁業署說重話：將請日方約束不恰當行為

白馭珀前進中原國⼩一日教練　小選手熱情踴躍、問題專業印象深

【廣編】南山中學一巷宅　日式美學3房

梅西33歲生日「巴薩生涯250助攻達標」　踩對手腳踝沒犯規惹議

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

女童午休上廁所…突遭老師扯頭髮攻擊

宗教團體放生　基隆海域見上百黑鯛浮屍

昔十大槍擊要犯段樹文　遞補桃市議員

哈密瓜一顆1500元 　胡凱彬24日送100顆

醉男打白牌司機砸車　被警方移送

花蓮撤銷許可執照　卜蜂：將提訴願

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

類出國免做功課　台東好玩卡2.0最佳旅遊寶典

新北YouBike站4處25日同步啟用

7月14日萬安演習全國統一舉行

執行署台南分署贊助華山基金會端午禮

時力、環團指控台南河川水質全國最差

桃園巨蛋2.0　預計2020年底完工

妄想型思覺失調　彰化男持刀傷母子判6年

更多熱門

相關新聞

南投縣資優教育資源中心啟用

南投縣資優教育資源中心啟用

繼特教資源中心之後，南投縣政府獲教育部補助經費，籌設2年的資優教育資源中心，24日在資優班師生歡慶表演及見證下，於光華國小揭牌啟用。

南投市與國外友好城市辦「視訊」包粽賽

南投市與國外友好城市辦「視訊」包粽賽

她推「珍珠奶茶粽」　網少女心爆發：好可愛想吃！

她推「珍珠奶茶粽」　網少女心爆發：好可愛想吃！

端午連假明登場！車站湧人潮

端午連假明登場！車站湧人潮

怕端午粽子吃不完　雲林超創意「端午粽」大人小孩都尬意

怕端午粽子吃不完　雲林超創意「端午粽」大人小孩都尬意

關鍵字：

南投醫藥端午節粽子

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

日人疑在台染疫　連73天本土零確診留疑雲

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

趙孟姿挺8月大肚帶「驚喜禮物」台中探班！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面