端午節衛生局推廣「三好一巧健康粽」　健康吃粽「均衡飲食」不增重

▲▼端午節前夕南投衛生局推廣「三好一巧健康粽」，健康吃粽、均衡飲食不增重。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府衛生局社區營養推廣中心，端午節前夕陸續到社區及文健站辦理「三好一巧健康粽，均衡樂活慶端午」營養講座，宣導民眾如何健康飲食，也提醒民眾吃粽子容易營養不均衡，可透過蔬菜及水果的攝取，並選擇富含酵素的鳳梨、木瓜、奇異果等，幫助消化不脹氣。

營養講座中，營養師以三好一巧均衡飲食原則教導長輩，如何挑選粽子食材、食材搭配及烹調小技巧，幫助長輩好咀嚼及吞嚥，補充身體所需的營養；活動過程，社區長者也踴躍分享包粽經驗與技巧。

營養師也提醒長輩掌握下列5項重點，就能吃粽不增重，均衡樂活慶端午：

一、粽子選小顆一點，可以避免一次吃進太多熱量，建議一天不超過一顆為宜，記得搭配1碗蔬菜及一個拳頭大的水果，飯後水果選擇富含酵素的鳳梨、木瓜、奇異果等，幫助消化不脹氣。



二、糯米的澱粉為支鏈澱粉，烹煮後黏性高，胃腸功能不佳者容易脹氣，可以加入紅藜、小米、黑米、五穀米、綠豆、米豆等來取代1/3糯米，增加多樣化的全榖雜糧類，減少脹氣較易消化。



三、使用富含蛋白質的梅花肉、中里肌、雞柳或豆干、毛豆等，取代高脂肪的三層肉及五花肉，瘦肉塊以刻花方式破壞肉的纖維組織，較適合長者牙口，讓長輩能吃得下。



四、用富含高纖維的筍丁、杏鮑菇、猴頭菇、乾香菇等，取代高鹽分的蘿蔔乾，並減少炒配料的用油量，盡量以少油、少鹽、少糖等烹調方式來製作健康粽。五、不要額外添加調味料，如甜辣醬、蒜蓉醬等，以減少鈉的攝取，預防血壓過高，搭配多喝水及多運動，利用連續假日，到戶外走走踏青，消耗熱量增進健康。

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