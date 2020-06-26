國五昨塞爆！他吐槽「高乘載管制害的」...引爆論戰　老司機笑：走這條最爽

▲國道5號石碇隧道清晨5點就塞爆。（圖／翻攝高速公路1968網站）

記者周亭瑋／綜合報導

昨日連假開跑，國道5號就出現「史上最久」連36小時塞車紀錄，儘管高公局緊急作出回應，仍無法平息民怨。一名網友發文吐槽，就是因為高乘載管制，才會害國五塞成這樣，一席話掀起正反論戰，許多在地人直言，沒管制更嚴重！

網友在「爆怨公社」發文表示，「宜蘭到底為什麼要高乘載管制？覺得塞這麼嚴重就是因為檢查人數，把國五封成單線道，常常都是過檢查口後就順了，然後收假時也是一樣，宜蘭交流道下封了一堆路，如果取消管制，所有車輛的時間就分散，也不會因為人數不足，就要擠在7點或下午3點前上去。」

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▲南港-石碇路段昨呈現紫爆狀態。（圖／翻攝高速公路1968網站）

觀點引起熱烈回響，不過大多人都認為，如果不管制情況更可怕，「有管制就已塞成這樣了，那沒管制豈不更嚴重，我每天往返宜蘭台北上班，最近下班回家天天塞，只有每天走這條路的人最能感受」、「管制...塞在入口前；不管制...全線塞，最大差別在於，政府會告訴你國道是順暢的，其餘的不干他的事」、「管制是怕你在雪隧遇到火燒車」、「如果沒有高乘載，你就算過了檢查口還是塞」、「查人數封成單線道？亂講一通...上國五交流道本來就一線道」。

▲原po不解為何要高乘載管制。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，許多老司機都建議，到東部不只國五這個選項，「是我的話，我會選擇走106線道接台2丙到貢寮，宜蘭也就不遠了，還比走台2線濱海快又安全。補充一下，有另外三條選擇，濱海、北宜、北橫」、「現在去宜蘭我都是開濱海公路，到達時間差不多2個多小時，北宜公路都是山路、彎路，時間可以短一些，但重機多所以不建議，開在濱海公路上沿途可以看海景、看風景，肚子餓了隨時有店家可以吃，想上廁所隨時有加油站，所以很輕鬆自在，當然如果在意油錢的人，就不適合濱海或是北宜路線了」、「塞車我會走北宜或濱海」。

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▼今天情況明顯改善。（圖／翻攝高速公路1968網站）