　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東火車站到長濱73公里…小黃坐地起價5千元　網友大罵：趁火打劫老鼠屎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 台東火車站5日發生旅客臨時找不到口罩，目睹火車開走事件。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 網友貼文指出，家人在連假第一晚欲從台東火車站搭計程車到長濱，小黃開價5千元。（圖為示意圖非本次事件／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

25日起端午節4天連假，第1天就有一顆老鼠屎壞了台東1鍋粥？有網友在台東地區臉書社團「台東大小事」及「就是愛台東」貼文指出家人欲從台東火車站搭排班計程車到長濱南竹湖報價5000元，嚇死寶寶了。引發網友一陣倒撻伐計程車司機坑人。縣府方面則回應，縣內計程車車資都需依「按錶收費」規定，不得以其他原因為由對乘客加收額外費用，亦不得以議價，會再深入進行了解。

25日晚間臉書社團「台東大小事」、「就是愛台東」有網友貼文：嚇死寶寶了，自家的二嫂坐火車到台東，想坐計程車回長濱南竹湖。台東車站前排班計程車報價5000。貼文網友指出，因為家嫂買不到到玉里的火車票，所以搭到台東下車，加上家人因有事無法接送，且深夜沒公車可搭，怎知計程車居然要5000元！大批網友熱瘋狂回應，紛紛指出「太離譜了，會嚇壞外地遊客」、「乾脆找間飯店住，隔天坐公車回家」、「是搭勞斯萊斯或超跑計程車嗎」、「簡直是坑人無誤」、「趁火打劫」、「老鼠屎」。

請繼續往下閱讀...

據了解，台東市到長濱鄉南竹湖約73公里，正常跳表車資約在1500至1800元左右。台東縣府表示，若乘客遇上計程車司機未按規定跳表等違規情形，請記下車號、司機姓名、搭乘時間及地點等資訊後，向消保官或是台東監理站及警察局交通隊檢舉。

►維持青春就靠它

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌遊客嚇傻
獨／送醫畫面曝！名媛胡嘉嘉KTV唱完歌「喝酒猝死」　女兒痛揭
快訊／日籍女學生確診　123接觸者採檢結果出爐
LIVE／疫情有變數？日女接觸者「剩餘14人檢驗結果」　指揮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈來襲！全台16縣市豪大雨特報　北北基「大雷雨警戒」

台東火車站到長濱73公里…小黃坐地起價5千元　網友大罵：趁火打劫老鼠屎

日籍女學生123名接觸者全陰性　下週一抽血「加驗抗體」

「坦布蘇病毒」現跡台灣　防檢局：檢驗全國禽場均合格

影／日籍女學生接觸者均「陰性」！　在哪感染？莊人祥回應了

快訊／日籍女學生接觸者採檢結果全出爐　123人皆陰性！

LIVE／日女接觸者「剩餘14人檢驗結果」　指揮中心最新說明

「做聰明用路人」說法惹議！林佳龍：非歸責誰「願修正說法」

486先生變臉「口罩俠」！艷陽曬出印記...網笑翻：不要亂修圖

連假清境武嶺易壅塞　警現場交通指揮+遠端監控車流「雙管齊下」

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

內灣4高中生戲水！跳下後失蹤　2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

快訊／雨彈來襲！全台16縣市豪大雨特報　北北基「大雷雨警戒」

台東火車站到長濱73公里…小黃坐地起價5千元　網友大罵：趁火打劫老鼠屎

日籍女學生123名接觸者全陰性　下週一抽血「加驗抗體」

「坦布蘇病毒」現跡台灣　防檢局：檢驗全國禽場均合格

影／日籍女學生接觸者均「陰性」！　在哪感染？莊人祥回應了

快訊／日籍女學生接觸者採檢結果全出爐　123人皆陰性！

LIVE／日女接觸者「剩餘14人檢驗結果」　指揮中心最新說明

「做聰明用路人」說法惹議！林佳龍：非歸責誰「願修正說法」

486先生變臉「口罩俠」！艷陽曬出印記...網笑翻：不要亂修圖

連假清境武嶺易壅塞　警現場交通指揮+遠端監控車流「雙管齊下」

快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻

大聯盟復賽趴趴走感染風險增　各隊人心惶惶

後疫情時代留心「墮落天使」　投資關鍵3問不可不知

美軍上午現蹤　共軍下午再擾台灣西南海域

快訊／雨彈來襲！全台16縣市豪大雨特報　北北基「大雷雨警戒」

在地人激推！桃園古早味手工蔥肉餅　皮酥餡香、大口吃超過癮

80元就能吃飽！台南超佛心豬排鐵板麵　濃湯、紅茶免費續到爽

熟男排尿痛炸…龍根拉出「肥大吸血水蛭」！從尿道鑽入膀胱　解體照曝光

稚嫩外籍應召女大缺貨...「皮肉價硬漲3百」　躺7個月海撈160萬

38℃挑戰「煉獄馬拉松」！長跑好手一路領先卻離奇失蹤...發現時已中暑亡

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

快訊／雨彈來襲！16縣市大雨特報

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

過夜炸雞鑽出加料小肉條　升等高蛋白大餐

快訊／日籍女學生接觸者採檢結果出爐

國5塞36小時　高公局緊急回應「雪隧之謎」

日籍女疑在台染疫　呂秋遠確定2件事

台北育達高職改名「普林思頓高中」

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

日女餘下14人檢驗結果　下午2時說明

訂70房出團前10天遭退房！旅行社傻眼

想換iPhone！公立高中生吐真心話

更多熱門

相關新聞

國五昨塞爆！他轟「高乘載管制害的」網吵翻

國五昨塞爆！他轟「高乘載管制害的」網吵翻

昨日連假開跑，國道5號就出現「史上最久」連36小時塞車紀錄，儘管高公局緊急作出回應，仍無法平息民怨。一名網友發文吐槽，就是因為高乘載管制，才會害國五塞成這樣，一席話掀起正反論戰，許多在地人直言，沒管制更嚴重！

端節連假交通維安　鳳林警加強景區崗哨疏導

端節連假交通維安　鳳林警加強景區崗哨疏導

花蓮連假首日戲水意外　少女跳水撞擊石面送醫

花蓮連假首日戲水意外　少女跳水撞擊石面送醫

麗寶樂園連假首日上萬遊客玩水樂

麗寶樂園連假首日上萬遊客玩水樂

北京直擊／老司機自備「透明套」趴趴走

北京直擊／老司機自備「透明套」趴趴走

關鍵字：

台東火車站長濱連假計程車小黃

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

連假到小琉球玩　她溺水亡

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

快訊／雨彈來襲！16縣市大雨特報

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面