台東火車站到長濱73公里…小黃坐地起價5千元　網友大罵：趁火打劫老鼠屎

▲ 網友貼文指出，家人在連假第一晚欲從台東火車站搭計程車到長濱，小黃開價5千元。（圖為示意圖非本次事件／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

25日起端午節4天連假，第1天就有一顆老鼠屎壞了台東1鍋粥？有網友在台東地區臉書社團「台東大小事」及「就是愛台東」貼文指出家人欲從台東火車站搭排班計程車到長濱南竹湖報價5000元，嚇死寶寶了。引發網友一陣倒撻伐計程車司機坑人。縣府方面則回應，縣內計程車車資都需依「按錶收費」規定，不得以其他原因為由對乘客加收額外費用，亦不得以議價，會再深入進行了解。

25日晚間臉書社團「台東大小事」、「就是愛台東」有網友貼文：嚇死寶寶了，自家的二嫂坐火車到台東，想坐計程車回長濱南竹湖。台東車站前排班計程車報價5000。貼文網友指出，因為家嫂買不到到玉里的火車票，所以搭到台東下車，加上家人因有事無法接送，且深夜沒公車可搭，怎知計程車居然要5000元！大批網友熱瘋狂回應，紛紛指出「太離譜了，會嚇壞外地遊客」、「乾脆找間飯店住，隔天坐公車回家」、「是搭勞斯萊斯或超跑計程車嗎」、「簡直是坑人無誤」、「趁火打劫」、「老鼠屎」。

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據了解，台東市到長濱鄉南竹湖約73公里，正常跳表車資約在1500至1800元左右。台東縣府表示，若乘客遇上計程車司機未按規定跳表等違規情形，請記下車號、司機姓名、搭乘時間及地點等資訊後，向消保官或是台東監理站及警察局交通隊檢舉。

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