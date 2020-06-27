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快訊／國5南下頭城「凌晨紫爆」！一串車燈海　排隊塞不停

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▲▼國5南下頭城「半夜紫爆」。（圖／國道即時路況）

▲國5南下頭城「半夜紫爆」。（圖／翻攝國道即時路況，下同）

記者董美琪／綜合報導

連假剩2天，不過國5仍然是塞塞塞，根據國道即時路況資料顯示，27日凌晨0點過後，南下頭城路段「紫爆」，行車時速不到20公里。此外，高公局建議民眾「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。轉換道路更好走，避免塞在車陣中」。

▲▼國5北上。（圖／國道即時路況）

請繼續往下閱讀...

端午連假還有2天，高公局預估昨日（26日）交通量為118百萬車公里。27日為端午節連續假期第3日，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

▲▼國5南下頭城「半夜紫爆」。（圖／國道即時路況）

高公局預判27日壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖如附件。

▲▼國5南下頭城「半夜紫爆」。（圖／國道即時路況）

高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾避開塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。高公局呼籲民眾「轉換道路更好走，避免塞在車陣中」。

▲▼國5南下頭城「半夜紫爆」。（圖／國道即時路況）

高公局預估27日（六）國道重點壅塞路段與時段：

・國一北上
10-12 圓山→大華，為平日4倍
14-22 西螺→埔鹽，為平日4倍
15-20 南屯→后里，為平日4倍
16-21 新竹系統→竹北，為平日4倍

・國三北上16-20
關西→大溪，為平日4倍
大山→香山，為平日4倍
竹山→中興，為平日3倍
霧峰系統→霧峰，為平日3倍

・國五北上11-23
宜蘭→坪林，為平日7倍

・國六西向16-19
舊正→霧峰系統，為平日3倍

▲▼國5南下頭城「半夜紫爆」。（圖／國道即時路況）

▲▼國5南下頭城「半夜紫爆」。（圖／國道即時路況）

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