「台灣人都媽寶？」師大教授10問塞車用路人　力挺林佳龍「沒說錯」

▲國道5號雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

記者崔至雲/台北報導

端午節連續假期國5塞車超過32小時，交通部長林佳龍呼籲「做聰明的用路人」、「趨吉避凶」等言論熱議，隨後他也坦言，語意不精準，願意修正。但台師大政研所教授范世平認為，林佳龍沒說錯，「自己的決定請自己負責，沒人逼你去宜蘭，不要什麼都賴給政府，台灣人不是永遠長不大而總是依賴媽媽的媽寶」。

范世平今（26日）在臉書上指出，「台灣人都是媽寶？」認為，林佳龍說的沒錯，他只是戳破盲腸而已。「搞清楚，春節連假因為民俗必須返鄉團聚，政府有較大的管制交通責任，端節連假則是大家出去玩，可以選擇去與不去，兩者不可混為一談。」

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范世平也說，週三到處都在塞車，週四會更塞難道想不到？怒批民眾「你出門玩之前不會看路況？電子地圖也會顯示堵車情況，你不會查？媒體也在報，你沒看到？為何那麼意志堅決的上國道？是太懶，還是太笨？」

范世平說，「聰明的人像我，連假留在台北，捷運人很少，道路不堵車，餐廳免排隊，住飯店還能升等」，再建議，要避免國道塞車其實很簡單，比照北京，一天車牌尾數是單號的可上國道，隔天換雙數，但肯定被罵翻，說這違反憲法上遷徙的自由。

最後范世平也表示，「林佳龍說的沒錯，他只是戳破盲腸而已。搞清楚，春節連假因為民俗必須返鄉團聚，政府有較大的管制交通責任，端節連假則是大家出去玩，可以選擇去與不去，兩者不可混為一談」。

