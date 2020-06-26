端午連假國道塞爆！他曝「台北開到台東14小時」…無奈喊：半天假被沒收了

▲有民眾表示，從台北開到台東花了14小時。（圖／翻攝高速公路1968）

文／中央社記者盧太城台東縣26日電

端午節連假花蓮和台東爆人潮，遊客從台北到台東開車超過14小時，小朋友悶在車內不耐煩。人潮的湧入，讓台東飯店旅宿今天全客滿。

「累壞了」昨天晚上7時許，一對夫妻帶著2名尚未就讀國小的兒女入住台東縣鹿野鄉鹿鳴溫泉酒店，一家4口幾乎快累癱了。陳姓遊客說，「嚇死了，第1次遇到這麼慘的塞車」。

請繼續往下閱讀...

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，陳姓遊客一家人原本應該要在下午3時入住，結果到了晚上7時才到飯店，昨天自行開車到飯店的旅客幾乎都無法準時在下午3時check in。

陳姓遊客說，昨天清晨5時從台北出發往花蓮進入台東，沒想到車子上了國5就開始塞車，接著一路從台北塞到花蓮、台東，開了14小時才到台東，小孩子在車上不耐煩，「半天的假被沒收了」

另外，住在鹿野鄉龍田村的莊姓一家人，返鄉過節，前天晚10時從板橋往花蓮出發，昨天早上8時才到台東，開了10小時。莊姓民眾說，原本想利用晚上開車會比較順暢，未料到了雪隧就開始塞車，「大家想法都一樣，以為晚上不會塞車，沒想到還是塞車」。

「要記得能閃塞車就閃」另也有旅客提供自己閃塞車方法。他說，昨天上午11時從台北開車，在石碇上國5（閃國3接國5塞車點）經雪隧後從羅東下，經蘇澳港從另一端上蘇花改（閃國5末端至蘇花改塞車端），上蘇花改下東澳段後約5公里走近海邊路（閃南澳市區）再走舊蘇花公路（閃蘇花改南澳到和平走走停停）再由和平上蘇花改道路（小心測速）到花蓮。

他說，從台北上午11時開車下午3時30分到花蓮4.5小時，雖然跟以前沒有蘇花改的時間一樣，但已經很滿意了。

潘貴蘭表示，今天台東的大小飯店和民宿都客滿，預估湧入台東的遊客會比昨天還多。