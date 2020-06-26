陳時中前一天說不鼓勵…「5萬台客無罩」衝墾丁！近10年罕見人海照曝光

▲高峰將達5萬人潮湧入墾丁！近10年罕見人海。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



記者許力方／綜合報導

疫情解封後第一個端午連假首日，各地展開報復性出遊，先前受指揮中心發送「細胞簡訊」警示暫勿前往的墾丁，這次也湧現大量人車，各大海域都是人，訂房幾乎9成滿，墾丁大街也全是久違的台灣客。警方初估高峰時人流將達5萬以上，睽違多年再現「人海」場面，攤商感嘆連連，預估4天恐將湧入近30萬人流。

國旅大爆發，4天連假出遊潮第一天國道就塞爆，各地景點擠滿人潮，尤其4月清明連假時，曾因指揮中心發布「警示簡訊」的墾丁，一度嚇跑遊客，隨著疫情趨緩，指揮官陳時中親自到墾丁喊話，振興旅遊，如今大解封後第一個連假，墾丁成為消暑首選，住房率高達9成，民宿紛紛掛上「客滿」標牌。

「報復性出遊」帶來海嘯級的人潮，墾丁大街25日睽違多年，再度出現排隊人龍，全都是遊覽車，南下車潮也是從恆春一路蔓延到墾丁，警方初估，26日將達人潮高峰，將湧進5萬人潮，4天來甚至上看30萬人，全是來自台灣各地的遊客，堪稱近10年罕見人海場面。

除了墾丁，小琉球也罕見出現大量遊客，25日東港渡船頭被塞爆，要等2個小時以上才能上船，旅遊業者預估，光是第一天下來就有萬人登島，公船平均20分鐘一班，如今不停加班，竟還加開夜班船，疏運人潮，估計達到1.4萬人次。

事實上，在連續73天本土0確診後，中央疫情指揮中心24日宣布，日本一名20多歲女大生在南台灣讀書，6月20日返國時驗出無症狀陽性，指揮官陳時中坦言，一直未排除台灣社區感染的可能性，目前已匡列140名接觸者，不鼓勵民眾端午連假去人多的地方。

►下殺6.3折必買！sisley全能乳液狂到熱賣40年～

▼警方啟動墾丁大街人車分流。

