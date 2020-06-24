時力民調／陳時中獲得近9成民眾支持　 45.7%支持參選六都首長

▲衛福部長陳時中。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣防疫表現有目共睹，其中衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中功不可沒，外界也好奇陳時中的下一步是否會參選縣市首長。時代力量24日公布最新民調，有高達89.4％的民眾表示滿意，然而被問到是否支持陳部長參選六都時，正反看法則相當兩極，分別為45.7%及41.4％，與一面倒倒的高支持度有相當落差。

陳時中日前受訪時坦言，自己現在的人氣的確有比較下降，這是一個自然的情況，這些東西都起起落落，每個時代狀況不同，確實現在人氣比較低。有關未來是否有意參選台北市長或新北市長，他則笑說「既然都人氣下滑了，怎麼還會想這個」，呼籲大家放輕鬆。

▲時代力量針對健保爭議等議題公布民調。（圖／記者林銘翰攝）



時代力量24日針對執政滿意度、振興三倍券、健保爭議、居住正義、罷韓後續討論、監院人事等重要議題公布民調，由時代力量黨主席徐永明主持，並與趨勢民調總經理吳世昌、時代力量副秘書長高鈺婷、時代力量智庫執行長李兆立共同分析說明。

針對日前衛福部「自付差額醫材設上限」的爭議，50.8%的民眾認同應暫緩實施，完善溝通後再來推動。同時，針對就醫超過平均次數的人來調高部分負擔，來減少不必要的醫療資源浪費，也得58.0%的民眾支持。

對於陳時中上任來的表現，仍有高達89.4％的民眾表示滿意，然而被問到是否支持陳部長參選六都時，正反看法則相當兩極，分別為45.7%及41.4％，與一面倒倒的高支持度有相當落差。

徐永明表示，對於提高囤房稅、帶職參選相關改革、外交官名片放台灣等政策，都得到絕大多數民眾的支持，政府應認真參考並具體行動回應民意。而針對監察院提名案，除了副院長人選引爆爭議外，院長人選也未能得到社會的正面回應，同樣值得政府深思。

本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於6月17日至19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

▼時代力量針對陳時中參選六都首長公布最新民調。（圖／時代力量提供）



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