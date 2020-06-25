「急列140人」73天零本土破功？　陳時中鬆口：不鼓勵連假去人多場合

記者柯沛辰／綜合報導

連續73天本土零確診破功？日本一名女大生2月抵台，在南台灣讀書，不料6月20日返回日本，竟驗出是無症狀陽性。中央疫情指揮中心24日傍晚緊急召開記者會，指揮官陳時中坦言，一直未排除台灣社區感染的可能性，目前已匡列140名接觸者，不鼓勵民眾端午連假去人多的地方。

我23日接獲日本官方緊急通知，有一名自台灣返日的新冠肺炎無症狀感染者。經聯繫確認，該案是日本籍20多歲女性，今年2月入境台灣，在南部讀書，期間也多在南部活動，但直到上周學期結束、6月20日搭機返日，才在成田機場檢出陽性反應，為無症狀感染者。

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▲日本成田機場對所有入境旅客進行核酸檢驗。（圖／達志影像／美聯社）

陳時中表示，該名日本女生採檢報告雖為陽性，但尚未收到完整答覆，因此暫不列序號，目前已框列140名可能接觸者，將持續進行相關疫調，指揮中心也會提高警覺。發言人莊人祥則補充，將持續與日方聯繫，了解是否有偽陽性的可能。

原先指揮中心下午2點開記者會，宣布24日沒有新增確診個案。不過，這份喜悅未能沉浸太久，指揮中心傍晚5點緊急召開第二次記者會，公布日本出現一例無症狀個案，感染源可能在台灣。

▲日本在台留學生返回東京確診，指揮中心24日傍晚緊急召開記者會。（圖／指揮中心）

如今端午連假將至，陳時中表示，不鼓勵民眾去人多的地方，但也不會要求哪裡都不能去，有鑑於先前幾波人潮流動，都未引發新的危險，暫不會透過1968 App對旅遊熱點發送細胞簡訊，因此先把App下架。