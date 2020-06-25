去信陳時中！陸生盼心裡「有個底」　呼籲公布各省感染風險等級

▲首批開放入境的境外生，沒有包含陸生。（示意圖／記者陳弘修攝）



記者邱茀濱／綜合報導

教育部日前經指揮中心同意，發布11個低感染風險國家／地區的應屆畢業生得申請返台，其中不包含陸生。對此，「陸生返台推動組」24日發聲明指出，盼望指揮中心明確公布中國大陸的疫情感染風險等級，讓7,000名陸生心裡「有個底」，不必陷入遙遙無期的等待。

針對中央流行疫情指揮中心17日的聲明，「陸生返台推動組」昨（24）日去信陳時中表示「第一批入境的畢業生名單，沒有看到陸生的名字，深感遺憾」，並基於「科學防疫」和「學生權益」，提出3點呼籲。

請繼續往下閱讀...

公開信提到，希望指揮中心明確公布中國大陸的疫情感染風險等級，這不僅是為了讓評判標準和結果能夠透明公開，也是讓7,000名等待了150多天的陸生心裡「有個底」，不要陷入遙遙無期的等待。

公開信呼籲，希望應屆畢業生的入境前置條件與短期商務人員一致，畢竟同屬短期入境，「既然低和中低感染風險國家／地區的短期商務人士可以入境，那麼低和中低感染風險國家／地區的畢業生群體也應可以入境。」

最後，公開信認為，如果首批符合入境資格的2,238名境外學生無計畫返台或無法返台，希望指揮中心應讓有需要返台的陸生補缺，以避免防疫資源空置。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）



►夏日想要清爽一點，快買神水