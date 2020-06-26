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嘉義市失智友善系列活動　「追尋失智的春天」暖心獻映

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▲109年嘉義市失智友善系列活動 暖心獻映「追尋失智的春天」紀錄片首映會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020年嘉義市失智友善系列活動 暖心獻映「追尋失智的春天」紀錄片首映會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓民眾認識了解失智症及參與理解，由衛生局及長期照顧管理中心費時半年共同製作的紀錄片「追尋失智的春天」在秀泰影城播放首映片，市長黃敏惠受邀參加首映會，並致贈感謝狀給紀錄片受訪者及秀泰影城，會場中加碼小驚喜，由失智據點的長者手作餅乾分享給參加影片觀賞人，讓我們看見失智者雖然記憶逐漸喪失，但微笑的愛，永不遺失。

▲109年嘉義市失智友善系列活動 暖心獻映「追尋失智的春天」紀錄片首映會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，市府長期打造嘉義市為「健康暨高齡友善城市」，因為面對高齡社會所延伸的失智症它猶如大海嘯般侵襲，全球平均每3秒就會新增一名失智症患者；藉由紀錄片首映會作為開幕，表達市府重視並提出解決的政策落實，並喚起民眾對失智症的了解，面對失智症的防治需要你我的關心與參與，並透過早期預防及早治療及資源的介入，失智症是可以被控制的。失智症照護這條路漫長艱辛，市府願做失智症患者的後盾，提供相關資源的導入引進溫暖陽光，為病友及照護者提供可歇息的避風港，打造友善社區、建構友善城市。

市長黃敏惠感謝參與拍攝紀錄片的病友及家屬，有家屬同時也是醫療人員，除體會照護病友的艱辛之外，更能貼近表達失智症家屬的心聲，且不吝分享經驗給大眾更加了解及重視失智症；感謝秀泰影城對公益活動提供優質場地播放首映片，用實際行動支持公益的友善參與。而市府所屬公務員的公務人員終身學習時數，自今年起納入認識失智症2小時網路課程，從認識理解、包容到接納，為失智症患者適時提供協助的友善種子。

衛生局張耀懋局長表示，失智症隨著社會高齡化越顯嚴重，研究顯示65歲以上每12人即有1位失智者，80歲以上則每5人有1位失智者，失智症不但影響病友及其家庭，更隱藏社會經濟危機；這部「追尋失智的春天」紀錄片費時半年，有別於個案式的專題報導，邀請近20位失智症者與家屬共同參與拍片。由於失智症初期症狀經常被忽視，像是情緒的變化、憂鬱，生活習慣的改變，社交活動的減少等，誤以為是正常老化現象，因此延誤確診及早期介入的黃金時期；當患者記憶力衰退，精神行為異常，一天一天走下坡，漫長的旅程，更是照顧者心中的痛。

▲109年嘉義市失智友善系列活動 暖心獻映「追尋失智的春天」紀錄片首映會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2020年嘉義市失智友善系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局秘書兼長期照顧管理中心主任莊美如表示，本市的聖馬爾定醫院及嘉義基督教醫院皆設置「失智共照中心」，可做為失智症患者及其照顧者的守護者。「失智共照中心」提供失智症初期患者進行篩檢並診斷、陪伴照顧者於失智症者不同階段所需服務的醫療諮詢協調及後續追蹤緩解的照顧壓力、社區據點轉介等等項目，另設有七處失智症照顧據點，提供認知促進、延緩失智、安全看視及照顧者支持團體的服務。失智症照顧據點的長輩月雲阿姨說：「來據點成為生活的重心，不會在家一直睡」，陪伴失智丈夫多年的呂太太說：「當我很累的時候，這裡就是我的避風港」。

國內失智者有9成以上是居住在家中，為了鼓勵照顧者可以帶失智長輩一起走出家門，本市積極營造失智友善社區，里長也能從自己的社區營造「友善環境」做起，提供安全、方便、防跌的友善公共空間，安排豐富的失智友善活動，邀約失智症病友及家屬一起「友善參與」，也讓社區中的居民及店家能接納包容失智者，讓他們能安全有尊嚴地生活在社區中。

▲109年嘉義市失智友善系列活動 暖心獻映「追尋失智的春天」紀錄片首映會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠「追尋失智的春天」紀錄片首映會致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

面對失智，猶如在幽暗森林中焦慮茫然，透過大眾識能教育及參與、企業組織的認同支持及政府相關資源的導入，為失智者及照顧者引進溫暖陽光。本活動影片歡迎上嘉義市政府衛生局臉書「嘉市A健康」按讚及分享，就有機會參加抽獎送好禮。如有需要諮詢失智症照護相關資訊，請洽嘉義市長照中心05-2336889或長照專線1966。

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