快訊／時代力量造勢超時27分鐘　黃國昌+黨一起罰200萬元！

▲時代力量和黃國昌因上屆總統、立委大選時辦造勢活動超時遭罰200萬元。（圖為資料照／記者林銘翰攝）

記者劉昌松／台北報導

時代力量在2016年初大選前，舉辦全國巡迴造勢活動，但是1月9日在台北市舉行的集會，因為在晚間10點27分才結束，比原先核准的10點還超時27分鐘，因被選監委員2度勸止不聽，每次各罰100萬元，時力和當時黨主席黃國昌打官司質疑開罰過於密集，最高行政法院今天判決認為，中選會的裁罰於法有據，全案確定，時力和黃國昌共需繳罰款200萬元確定。

黃國昌在2015年12月23日委由時力組織部幹部潘儀，向台北市警局中正一分局申請，在2016年初的總統、立委大選前，要到台北市濟南路1段舉行「時代力量選前造勢活動」，警方核准並依法要求集會時間需在當天上午7點到晚上10點為止。

1月9日活動當天晚上9點41分，台北市選委會監察小組委員到場觀察，發現活動到10點仍未停止，當場開出第1次通知書，但活動繼續進行，選監委員口頭、書面勸止制止無效，10點20分開出第2張通知書，時力的集會才終於在10點27分結束。

事後中選會認為時代力量和申請集會代表人黃國昌，各有2次違規行為，每次違規開罰50萬元，總共200萬元，時力和黃國昌認為，遭勸止開罰的時間太過密集，循行政訴訟方式救濟，台北高等行政法院判決時力和黃敗訴後，最高行政法院審理上訴結果認為，選監委員2度勸止不聽，認為活動已經妨害居民生活及社會安寧，基於公平競選、維持競選秩序等理由，依法開罰，並無違誤，判決駁回上訴，全案確定。

療癒！紓壓！心訣大公開



過期票券才能增值！換東森幣1.5倍



腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

70歲名醫被控「辦公室激戰」 女秘書懷孕流產駁：我已婚！另有男朋友

「黑道太子爺」變裝3偷百貨公司當鋪 得手500萬金飾賤賣50萬

Uber司機恐攻酒駕！時速100撞死人 「一句對不起都沒有」二審重判12年