時力民調／蔡英文滿意度下滑至61.4%　蘇貞昌不滿意度突破3成

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量24日公布最新民調，針對總統及閣揆滿意度，總統蔡英文滿意度為61.4%，行政院長蘇貞昌為58.3%，較前次調查分別下滑了6.6%及6.7%。此外，蘇貞昌的不滿意度為31.6%，較前次上升6.6%，在時力政情報告中首度突破三成，已不復防疫期間一面倒的高度支持。

時代力量24日針對執政滿意度、振興三倍券、健保爭議、居住正義、罷韓後續討論、監院人事等重要議題公布民調，由時代力量黨主席徐永明主持，並與趨勢民調總經理吳世昌、時代力量副秘書長高鈺婷、時代力量智庫執行長李兆立共同分析說明。

在國會監督表現的部分，民進黨以27.3％持續得到最多肯定，時代力量則以26.9%緊追在後，其後依序為國民黨19.1%、民眾黨13.8%、台灣基進11.4％。此外，針對最能堅持公平正義及查弊打貪，民進黨以21.4%位居第一，時代力量則以20.4%居次，其後依序為國民黨13.8%，民眾黨9.9% 台灣基進6.6%。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者黃國霖攝）



針對總統及閣揆滿意度，總統蔡英文滿意度為61.4%，行政院長蘇貞昌為58.3%，較前次調查分別下滑了6.6%及6.7%。此外，蘇貞昌的不滿意度為31.6%，較前次上升6.6%，在時力政情報告中首度突破三成，已不復防疫期間一面倒的高度支持。

徐永明表示，對於提高囤房稅、帶職參選相關改革、外交官名片放台灣等政策，都得到絕大多數民眾的支持，政府應認真參考並具體行動回應民意。而針對監察院提名案，除了副院長人選引爆爭議外，院長人選也未能得到社會的正面回應，同樣值得政府深思。

本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於6月17日至19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%，並依照戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

▼時代力量針對執政滿意度公布最新民調。（圖／時代力量提供）



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