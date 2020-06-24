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罷免黃捷「有5大原因」　鳳山青年喊話：盡百姓應要做的事情

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▲▼罷捷連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲吐露「罷免黃捷」5大理由　鳳山年輕人曝心聲：「盡百姓應該要做的事情。」（圖／記者洪靖宜攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市議員黃捷近日遭到高雄人發起罷免，最新數據顯示連署已突破2.1萬份。罷捷總部發言人徐尚賢日前接受訪問，被詢問到為什麼要罷免黃捷，他表示罷免黃捷總共有5大理由，包含「質詢不公不義、沒有是非」、「沒有心在市政」、「雙重標準」、「製造兩岸衝突」、「侮辱人民神聖的使命」等。

徐尚賢接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪，被詢問罷免黃捷的原因。他表示，網路上有許多人在帶風向，講什麼罷捷沒有原因，就只是在報復罷韓，強調「罷捷絕對不是報復」，接著也指出罷捷的5大理由。

第一點，他認為黃捷為了一己之私，不惜在議會扮小丑，質詢斷章取義、顛倒是非，就是為了襯托自己，如此不公不義、沒有是非的議員，發起罷免有什麼問題嗎，罷捷只是盡百姓應該要做的事情。

第二點，「身為一位高雄市議員，黃捷真的有心於市政嗎」，他舉黃捷一場質詢為例，黃捷把高雄巨蛋說成在前鎮，但高雄人都知道巨蛋在左營，連他這麼一個小小的庶民都知道，身為高雄市議員的黃捷卻不清楚，對於高雄市政真的有用心嗎？

▲▼罷捷總部發起人徐尚賢。（圖／東森新聞）

▲罷捷總部發言人、罷捷發起人徐尚賢。（圖／東森新聞）

第三點，他認為黃捷面對任何事情，有很嚴重的雙重標準，像黃捷日前一直批評韓國瑜無心在職位事務，不斷地跑去做別的事情，但黃捷自己卻也一直跑台北錄製政論節目，也是另一種不務正業，又有什麼資格可以批評別人，難道就只許州官放火，不許百姓點燈，這樣堪為一名民意代表嗎。

第四點，黃捷以前曾在臉書公開發文，寫下「募集防護裝備，台灣後勤撐香港」，身為一名中華民國的公職人員，如此公開干預大陸的內政，是否會造成兩岸衝突，危害台灣安危，這種行為還適任為一個市議員嗎，是不是只有發動罷免，才能避免台灣受到無謂的傷害。

第五點，他提到，黃捷最近批評罷免行動，「說什麼『不要罷免了，再找理由，好像有點本末倒置了」，而人民參與公民運動是很神聖的任務，他們罷捷總部會在網路上徵求罷免理由，也是實踐讓人民參與公民運動的價值，「妳說本末倒置，根本是侮辱了人民神聖的使命。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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