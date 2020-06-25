北京直擊／熬過14天隔離！ 端午節逛網紅店超悶...禁止聚集消費

記者任以芳／北京報導

端午四天連假，北京自12日起隔離的社區將陸續解禁，《ETtoday新聞雲》記者直擊被封閉社區大門鐵鍊還沒拆掉，居民還得做二次核酸檢測，過關才能自由活動。目前，全北京也取消線下消費季促銷，民眾逛街都得量體溫，就連網紅店也被嚴格關切，嚴防人潮聚集。

▲端午連假，北京首批管制隔離社區陸續解禁。（圖／記者任以芳攝）

北京爆發疫情至今已經半個月，首批隔離管制社區從明天開始正式解封，還是處于半封閉狀態，居民出入還是要測量體溫。《ETtoday新聞雲》記者直擊西城區被管制封鎖的社區，一大早有大爺、大媽在門口等待，以為今天第14天算解封日，經管委會告知必須隔離「滿14天整」，加上二次核酸檢測報告出爐，才算正式解封，大門鐵鎖才能拆掉。

▲北京封閉管制的社區鐵鎖還沒拆。（圖／記者任以芳攝）

走訪其他社區，很多居民迫不及待想出門，部分公安、檢疫員前來視察，檢查社區清潔安排協助「二次核酸檢測」。北京沒有被封閉社區防疫工作持續，禁止快遞員、外賣員進入，居民出入都要測量體溫。目前，北京市的核酸檢測工作持續擴大，針對安全區的市民採取自願檢疫，只要有意願就能「免費預約」做核酸檢測。

▲北京市民這次的端午節很悶，防疫限制多。（圖／記者任以芳攝）

端午節四天連假從今（25日）開始，大陸其他省份開始搶消費、國旅人潮，唯獨北京熱鬧商圈真的很悶。有北京市民向《ETtoday新聞雲》記者表示，「這次端午節除了到大賣場補貨，寧可『家裡蹲』，省力、省麻煩，免得走到哪都有限制。」

▲北京疫情尚未結束，百貨商場端午節消費人潮泡湯（圖／記者任以芳攝）

直擊位於東城區新世界百貨商圈，業者換上端午節三折促銷廣告，依照過去節假日的宣傳操作，上午商場開門前會有大批人潮排隊搶折扣，如今盛況不再。進入商場前得先量體溫，防疫期間所有百貨、餐飲線下促銷活動取消，北京市政府送出122億人民幣消費券也跟著喊停，就連「網紅店」也被盯上，禁止人潮聚集消費。

▼北京百貨商場門口體溫儀。（圖／記者任以芳攝）