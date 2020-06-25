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三腳督激戰陳其邁穩操勝券？　蔡其昌：只相信驕兵必敗

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▲▼高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長補選藍綠白三方人選確定，民進黨為前行政院副院長陳其邁、國民黨為高雄市議員李眉蓁，民眾黨則宣布徵召親民黨高雄市議員吳益政參選，形成「三腳督」戰況。立法院副院長蔡其昌25日表示，他一直都認為選舉沒有什麼穩操勝券，自己只相信驕兵必敗，所以陳其邁這次真的是「謹慎地一塌糊塗」，展現出與上一回高雄市長選舉完全不一樣的企圖。

中選會24日晚間表示，登記參選高雄市長補選的候選人共有3人，分別是民眾黨推薦的吳益政、民進黨推薦的陳其邁，以及國民黨推薦的李眉蓁，將於7月10日審定候選人名單，候選人號次於7月15日抽籤，8月15日進行補選投票。

▲▼立法院副院長蔡其昌25日接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲立法院副院長蔡其昌接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

蔡其昌25日上午接受廣播節目專訪時表示，選舉最終要回歸到基本面，這次的高雄市長補選不需要任何花俏的語言，講再多聳動的言論也都沒有用，陳其邁只需要好好把過去一年半擔任行政院副院長期間，在防疫上的功力 紮實地展現給高雄市民看，證明自己當了市長以後，不會只有花言巧語、聳動的標題與一大堆不切實際的口號。

蔡其昌認為，選舉沒有什麼穩操勝券，他只相信驕兵必敗，所以陳其邁這次是「謹慎地一塌糊塗」，每天都把一天當三天用，展現出與上一回高雄市長選舉完全不一樣的企圖，因為他自己也深刻體會到，「選舉真的沒有穩贏的」。

蔡其昌說，高雄市民對於「韓國瑜式」的風格已經厭煩，所以這場補選民進黨要穩紮穩打，將執政的能力展現出來，且陳其邁過去一年多在行政院扮演的角色也很吃重，只要把過去努力的成果展現出來，並向高雄市民表達，要當市長的人或許沒有那麼多口號，但就是紮紮實實要為高雄市民做事，就是這一場選戰的主軸。

蔡其昌也斷言，國民黨候選人李眉蓁在高雄市長補選的戰局中，可以拿到第二高票，「國民黨如果選到第三名，代誌就大條了，可以打包了」，而對於民進黨候選人陳其邁來說就是戰戰競競，因為選舉也沒有穩贏的。

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