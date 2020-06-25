吳益政帶職參選挨批怒嗆「立法就辭」　蔡其昌：不要再把責任推給立法院

▲吳益政前往高雄市選委會登記參選。（圖／記者洪正達攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長補選登記於24日截止，台灣民眾黨23日晚間宣布徵召親民黨高雄市議員吳益政參選，不過外界也質疑吳益政有帶職參選的問題，吳益政24日受訪時稱，「大家建立共識立法，不要說我犧牲，結果你們下次還是帶職參選，我不是王八蛋嗎」。對此，立法院副院長蔡其昌25日表示，吳益政要不要帶職參選他沒有意見，但不要再把責任推給立法院。

高雄市長補選登記於24日截止，藍綠白三方已確定人選，民進黨為前行政院副院長陳其邁、國民黨為高雄市議員李眉蓁，民眾黨則宣布徵召吳益政參選，形成三腳督戰況。候選人號次於7月15日抽籤，8月15日進行補選投票，距離投票日還有50天，三方人馬積極爭取選民支持。

由於陳其邁日前已請辭行政院副院長一職，外界也關心李眉蓁與吳益政是否要辭去市議員職務，更有網友翻出民眾黨2019年曾在臉書發文探討「帶職參選」的政治文化問題。對此，吳益政24日受訪時表示，「大家建立共識立法，不要說我犧牲，結果你們下次還是帶職參選，我不是王八蛋嗎」。

▲立法院副院長蔡其昌接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



蔡其昌25日上午接受廣播節目專訪時表示，吳益政要不要帶職參選他沒有意見，但不要再把責任推給立法院，「你如果覺得帶職參選沒有什麼，就直接面對問題」，他認為帶職參選也不一定就是不對，但吳益政不需要這樣回答。

談及民眾黨決定參戰高雄市長補選，蔡其昌則說，一個人的政黨不會有出路與未來，民眾黨就只有黨主席柯文哲一個人，「我認為未來要發展的機會很低」，相信民眾黨自己也有發現問題，才會思考接下來發展的問題，而選舉就是最好操兵、展現知名度與推廣理念的方式，因此才不能放棄每一場選舉。

蔡其昌認為，選舉對於小黨而言，就是宣傳黨的理念、讓黨的形象更明顯很好的方法，民眾黨現在就是在練兵，為了2022年高雄市議員的選舉努力。

蔡其昌也提到，親民黨主席宋楚瑜數年前的聲勢也很強大，如今親民黨的經營也是困難重重，民眾黨也已經注意到，號稱智商很高的柯文哲，聲勢已經不如當年的高民調、高關注度，民眾黨未來勢必要在2022年的議員選舉有所突破，選舉就是發展組織最好的方式。

此外，蔡其昌也斷言，國民黨候選人李眉蓁在高雄市長補選的戰局中，可以拿到第二高票，「國民黨如果選到第三名，代誌就大條了，可以打包了」，而對於民進黨候選人陳其邁來說就是戰戰競競，因為選舉也沒有穩贏的。

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