廢除考監朝野有共識　蔡其昌：樂見國民黨捨棄「五權憲法」神主牌

▲立法院副院長蔡其昌接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院預計在29日起召開臨時會，處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案，雖然黨團對議程各持歧見但就廢除考監兩院卻表達相同立場。對此，立法院副院長蔡其昌25日表示，聽到國民黨也主張廢除考監「真是振奮人心」，國民黨如果要將九二共識、五權憲法兩張神主牌都廢掉，相信未來兩黨的競爭會更良性。

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨團同步提請立法院在29日到7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。國民黨團總召林為洲24日表示，目前各黨團針對廢考監均有共識，民進黨團應該在這次臨時會，將成立修憲委員會的事宜排入特定議案之中。

蔡其昌25日上午接受廣播節目專訪時表示，聽到國民黨也主張要廢除考監「真是振奮人心」，雖然是真是假他不敢斷定，但是政黨必須要有誠信，希望國民黨不是為了反對行使監察院的人事同意權，而找了一個冠冕堂皇的理由，而是要有信心與決心，讓台灣由五權分立走向三權分立，「國民黨不要讓人家覺得是為反對而反對」。

蔡其昌指出，民進黨長期主張三權分立，國民黨如果也願意就太好了，因為修憲案有四分之三門檻的規定，一定要有國民黨的支持才會通過。有關外界質疑，民進黨主張廢除考監卻依然提名監委，蔡其昌則說明，依據憲法的設計「監察權非常重要」，民進黨是主張廢除監察院這個機構，但監察權不能廢除，直接廢除監察院會導致監察權無法行使，這是分開的兩件事。

蔡其昌說，民進黨基於不能違憲，以及要執行憲政機關賦予的權利，因此才會選出監察委員暫時行使監察權，讓監察院在正式廢除以前不至於違憲，對於朝野有共識要廢除考監兩院，他對此表示樂見。

蔡其昌表示，目前朝野黨團對成立修憲委員會皆有共識，國民黨也可以由黨主席江啟臣連署提案，對外宣示未來修憲除了18歲公民權，就是要把考監兩院廢除，相信社會會給予一定的肯定，「搶走民進黨的光彩沒關係，對國家好就好了」。

不過蔡其昌也說，雖然現在自己內心的感覺是，國民黨只是要呼攏一下，為了反對監察院人事案而找理由，不過國民黨如果要將九二共識、五權憲法等兩張神主牌都廢掉，「我真的是蠻高興」，但並不是政黨之間競爭的高興，而是相信未來兩黨的競爭會更良性。

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