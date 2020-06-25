　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廢除考監朝野有共識　蔡其昌：樂見國民黨捨棄「五權憲法」神主牌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院副院長蔡其昌25日接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲立法院副院長蔡其昌接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院預計在29日起召開臨時會，處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案，雖然黨團對議程各持歧見但就廢除考監兩院卻表達相同立場。對此，立法院副院長蔡其昌25日表示，聽到國民黨也主張廢除考監「真是振奮人心」，國民黨如果要將九二共識、五權憲法兩張神主牌都廢掉，相信未來兩黨的競爭會更良性。

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨團同步提請立法院在29日到7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。國民黨團總召林為洲24日表示，目前各黨團針對廢考監均有共識，民進黨團應該在這次臨時會，將成立修憲委員會的事宜排入特定議案之中。

蔡其昌25日上午接受廣播節目專訪時表示，聽到國民黨也主張要廢除考監「真是振奮人心」，雖然是真是假他不敢斷定，但是政黨必須要有誠信，希望國民黨不是為了反對行使監察院的人事同意權，而找了一個冠冕堂皇的理由，而是要有信心與決心，讓台灣由五權分立走向三權分立，「國民黨不要讓人家覺得是為反對而反對」。

蔡其昌指出，民進黨長期主張三權分立，國民黨如果也願意就太好了，因為修憲案有四分之三門檻的規定，一定要有國民黨的支持才會通過。有關外界質疑，民進黨主張廢除考監卻依然提名監委，蔡其昌則說明，依據憲法的設計「監察權非常重要」，民進黨是主張廢除監察院這個機構，但監察權不能廢除，直接廢除監察院會導致監察權無法行使，這是分開的兩件事。

蔡其昌說，民進黨基於不能違憲，以及要執行憲政機關賦予的權利，因此才會選出監察委員暫時行使監察權，讓監察院在正式廢除以前不至於違憲，對於朝野有共識要廢除考監兩院，他對此表示樂見。

蔡其昌表示，目前朝野黨團對成立修憲委員會皆有共識，國民黨也可以由黨主席江啟臣連署提案，對外宣示未來修憲除了18歲公民權，就是要把考監兩院廢除，相信社會會給予一定的肯定，「搶走民進黨的光彩沒關係，對國家好就好了」。

不過蔡其昌也說，雖然現在自己內心的感覺是，國民黨只是要呼攏一下，為了反對監察院人事案而找理由，不過國民黨如果要將九二共識、五權憲法等兩張神主牌都廢掉，「我真的是蠻高興」，但並不是政黨之間競爭的高興，而是相信未來兩黨的競爭會更良性。

其他人也看了這些...

陳菊任監察院長：即刻起退出民進黨、退出所有政黨活動
27監委完整名單看這裡！　總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名
否認推薦副院長人選　蘇嘉全：要能跨越黨派、化解社會對立

更多熱門新聞...

陳建仁說明推薦陳伸賢原委　彈劾案不裁決、具工程專業
呂秀蓮痛心：監察院提名被當和諧的地方　不要汙辱民主
監察院恐成「輔選院」　王鴻薇指：黃健庭不能替陳菊背書

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
中火2號機重啟　盧秀燕重罰200萬怒批：台電不該知法犯法！
劉品言答應男友求婚卻分手！　淚崩「吃飯一直滑手機」
車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳益政帶職參選挨批怒嗆「立法就辭」　蔡其昌：不要再把責任推給立法院

又現蹤！美3架軍機上午飛越巴士海峽往南海偵察

九二共識「不時尚了」！國民黨青年：要為了它失去兩個世代的年輕人？

黃健庭提名案自家人也不挺　蔡其昌：出發點是好意但方法不好

廢除考監朝野有共識　蔡其昌：樂見國民黨捨棄「五權憲法」神主牌

端午該吃南部粽還是北部粽？　蔡英文給了這一個答案

蘇貞昌端午自拍笑嗆林佳龍　吃肉粽關心陳其邁：我怕你瘦了！

馬英九再提「九二共識」：蔡政府勿讓台海步向戰爭邊緣

韓國瑜嘆過去大半年極不平靜　端午許願盼一掃陰霾

李眉蓁首站十全市場比拚陳其邁人氣　父李榮宗低調陪同：木已成舟

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

吳益政帶職參選挨批怒嗆「立法就辭」　蔡其昌：不要再把責任推給立法院

又現蹤！美3架軍機上午飛越巴士海峽往南海偵察

九二共識「不時尚了」！國民黨青年：要為了它失去兩個世代的年輕人？

黃健庭提名案自家人也不挺　蔡其昌：出發點是好意但方法不好

廢除考監朝野有共識　蔡其昌：樂見國民黨捨棄「五權憲法」神主牌

端午該吃南部粽還是北部粽？　蔡英文給了這一個答案

蘇貞昌端午自拍笑嗆林佳龍　吃肉粽關心陳其邁：我怕你瘦了！

馬英九再提「九二共識」：蔡政府勿讓台海步向戰爭邊緣

韓國瑜嘆過去大半年極不平靜　端午許願盼一掃陰霾

李眉蓁首站十全市場比拚陳其邁人氣　父李榮宗低調陪同：木已成舟

快訊／台61彰化段火燒車！大型吊車交流道突自燃…8消防車出動

台南女國中生遭霸凌骨折　議員指控吃案還施壓職員：想保工作就壓下

中職／樂天桃猿衝了　端午連假3星輪番登場

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

中火2號機重啟　盧秀燕重罰200萬怒批：台電不該知法犯法！

坦尚尼亞礦工挖到2塊「超巨大稀有寶石」　售出秒成億萬富翁！

女孩溺水「連一拉一全跳了」　7同學詭譎搶下水…40分鐘剩8浮屍漂上岸！

下港v.s頂港！「超強分析南北粽大比拚」　文史作家曹銘宗：為油飯抱屈

海上飄黃色塑膠袋！鏡頭一拉...嚇見「翻肚龜屍」　志工：可憐的孩子

菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」

天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

中火不甩台中市府點火2號機　顏寬恒震怒

罷免黃捷5大原因　鳳山青年喊話　

爸披民眾黨袍出征高雄補選　呱吉辦公室員工吐心聲

桃園段樹文宣誓遞補議員　獻花跪謝母恩

815決勝高雄　藍綠白激戰50天

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

大巨蛋偷施工　柯：滿街賭場只有警察不知道

柯建銘「性轉照」連蔡英文都看過

柯文哲突襲稽查酒店怒批：一看就知不合格「名單送上來」

韓國瑜：希望藉端陽佳氣一掃陰霾

李眉蓁拜會十全市場和陳其邁拚人氣

更多熱門

相關新聞

黃健庭自家人也不挺　蔡其昌：出發好意方法不好

黃健庭自家人也不挺　蔡其昌：出發好意方法不好

總統府22日正式宣布第6屆監察委員提名人選，由前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼人權委員會主任委員，不過原定出任副院長的前台東縣長黃健庭爆出爭議，後續監委名單也被踢爆有私人問題。對此，立法院副院長蔡其昌25日表示，總統府原本希望藍綠在經過罷韓之後，讓朝野關係能夠稍微和解一點，「出發是好意但是方法不好」。

林為洲喊臨時會應成立修憲委員會

林為洲喊臨時會應成立修憲委員會

「希望國民黨不是講假話！」柯建銘：廢除考監兩院勢在必行

「希望國民黨不是講假話！」柯建銘：廢除考監兩院勢在必行

蔡英文：陳菊非監委名單「擋箭牌」

蔡英文：陳菊非監委名單「擋箭牌」

時力民調／52.4%民眾看衰陳菊發揮職權

時力民調／52.4%民眾看衰陳菊發揮職權

關鍵字：

立法院臨時會監察院考試院蔡其昌國民黨團

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

照片值45000　他看開罰理由傻眼

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面