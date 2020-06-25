黃健庭提名案自家人也不挺　蔡其昌：出發點是好意但方法不好

▲前台東縣長黃健庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府22日正式宣布第6屆監察委員提名人選，由前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼人權委員會主任委員，不過原定出任副院長的前台東縣長黃健庭爆出爭議，後續監委名單也被踢爆有私人問題。對此，立法院副院長蔡其昌25日表示，總統府原本希望藍綠在經過罷韓之後，讓朝野關係能夠稍微和解一點，「出發是好意但是方法不好」。

總統府原規劃於19日下午公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由陳菊出任監察院長兼人權委員會主任委員，監察院副院長則由國民黨籍的黃健庭出任。不過，黃健庭因曾涉貪汙案，雖然更一審判決貪汙無罪，但還是引發熱議造成「藍綠都不挺」，總統府也緊急取消提名記者會。

隨後，黃健庭20日下午則在臉書表示，正式婉謝總統的提名，他對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底。黃健庭強調，「我在意我的名聲，遠勝過任何位置。以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。祝大家周末平安喜樂」。

▲立法院副院長蔡其昌接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



蔡其昌25日上午接受廣播節目專訪時表示，總統府原本希望藍綠在經過罷韓之後，讓朝野關係能夠稍微和解一點，因此才會考慮副院長可以從其他政黨、甚至是國民黨內找到適當的人選，使朝野和諧程度高一點，也讓監察院代表狀態比較平衡，一開始的思維確實是如此，不過「出發是好意但是方法不好」。

不過此番提名的消息一出，也引發民進黨內砲聲隆隆，多位民進黨立委接連跳出表示反對，認為總統府若沒有向社會大眾說明清楚具體的理由，很多支持者會很難辯護，也會很難說服民進黨的支持者。

對此，蔡其昌則認為，民進黨本來就是如此，因為民進黨的文化就是大鳴大放，遇到類似情形每一次也都是砲聲隆隆，總統蔡英文也已經允諾會負起責任、持續反省檢討，並再次強調出發點是好意，但不應該是這種結果。

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