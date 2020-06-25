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柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

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▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲再度啟動輔選。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

端午連假到來，民眾黨主席、台北市長柯文哲再度啟動輔選行程，預計26、27日兩天南下屏東，幫代表民眾黨參選崁頂鄉長補選的廖國富輔選，是2020大選結束後，首次啟動輔選工作。根據民眾黨規劃，行程第2天將連跑11間宮廟，直擊地方信仰中心，全力拉抬聲勢。

民眾黨在2019年成軍後，順利進軍立法院，為了積極擴張，黨內定調「以戰養戰」積極參與各大選舉，先在2022區域選舉完成階段性任務，最終目標劍指2024年總統大選。

在崁頂鄉長補選，民眾黨相中學經歷出色的廖國富，雖以無黨籍方式參選，但民眾黨不分區立委蔡壁如、張其祿全力相挺，除陪同登記外，更多次南下陪同，甚至找來水利署等單位視察崁頂的水文，挹注黨資源「手把手」方式全力拉抬廖的聲勢。

根據規劃，柯文哲26日上午結束市政行程後，隨即啟程南下屏東，首站先到崁頂村北極宮舉行青農座談，將討論屏東農業產銷與品牌創新，晚間再到潮州夜市拜票。

接著27日一早，將展開「宮廟馬拉松巡迴」，上午9點先到東港天封宮參拜，接著陸續到東港東隆宮、東港鎮海宮、港隆宮、天聖宮、北隆宮、洲隆宮、竹福宮、北院廟、北極宮、田隆宮，過程中僅中午時段停留華僑市場參訪，最後晚間再到潮州夜市拜票。

另外，高雄市長補選參選名單才剛底定，民眾黨確定由親民黨籍高雄市議員吳益政參選，此次柯文哲南下，預料也將到高雄與吳合體同台，幫輔選打響第一砲。

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