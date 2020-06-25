　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊曬合照力挺吳益政：他已準備了20年　是最好的市長人選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃珊珊與吳益政合照 。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊與吳益政合照 。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選，台灣民眾黨徵召親民黨高雄市議員吳益政參選。對此，台北市副市長黃珊珊25日在臉書PO出與吳益政的合照，表示自己和吳益政二十年來就像兄妹，常常半夜打電話相互加油打氣，吳益政已經準備了二十年，「我相信吳益政，他是最好的市長人選」。

黃珊珊說，這兩天最大的消息就是我的好朋友吳益政參選高雄市長補選，雖然短短兩個多月就要投票，但他已經準備了二十年，他一直在自己的崗位上盡本分、認真努力的完成選民的付託，連任五屆議員，非藍非綠在高雄市其實很辛苦，但是他堅持理想，二十年來對永續城市的信念堅持不懈，「我相信吳益政，他是最好的市長人選」。

黃珊珊表示，她和吳益政二十年來就像兄妹，常常半夜打電話相互加油打氣，「他到台北找我，我去高雄找他，他講的都是城市治理和永續發展，像個傳道者，每次都令我深深感動。黃珊珊指出，她自己在高雄鳳山長大，這兩個月應該要常跑高雄陪他掃街拜票。

另外，黃珊珊也提到，這兩周處理很多民眾陳情抗議、雙連公園攤販問題、關渡平原納管問題、松榮公園綠地問題，接觸到很多民眾與議員，還有很多團體與專家學者，「我能感同身受，政策要執行前應該要好好跟利益相關的市民說明與溝通，溝通不足，就會產生很大的誤會」。

「如果是政策上的缺失，可以修正的就應該修正，政府施政是為人民存在的，如果我還是民意代表，也會是一樣的立場。我常常告訴自己，為政之道，心存百姓耐煩而已」。黃珊珊說，上周日到嘉義市經歷百年難得一見的日環蝕，就像她每天面對的挑戰，每天都有新問題，面對問題解決問題，因為時間不等人，稍縱即逝，做好自己的本分，對得起良心與百姓，自然就無所畏懼。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞…怒罵金正恩：有必要搞核武嗎
國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮
剛從英國回來！他揭台灣防疫「真實情況」　網嘆：大家鬆懈了
本土73天爆1例　醫揭無症狀關鍵：病毒從沒消失！端午連假已無
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

不甩「南北粽戰爭」！蘇貞昌一句話偷示愛　網友被閃爆：瞎了

黃珊珊曬合照力挺吳益政：他已準備了20年　是最好的市長人選

逢日就軟？謝長廷硬起來「5大證據」反擊：過去4年抗議18次

蔣萬安再諷謝長廷「助日代表」：有時間發文討拍不如走出辦公室抗議

三腳督激戰陳其邁穩操勝券？　蔡其昌：只相信驕兵必敗

吳益政帶職參選挨批怒嗆「立法就辭」　蔡其昌：不要再把責任推給立法院

又現蹤！美3架軍機上午飛越巴士海峽往南海偵察

九二共識「不時尚了」！國民黨青年：要為了它失去兩個世代的年輕人？

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

不甩「南北粽戰爭」！蘇貞昌一句話偷示愛　網友被閃爆：瞎了

黃珊珊曬合照力挺吳益政：他已準備了20年　是最好的市長人選

逢日就軟？謝長廷硬起來「5大證據」反擊：過去4年抗議18次

蔣萬安再諷謝長廷「助日代表」：有時間發文討拍不如走出辦公室抗議

三腳督激戰陳其邁穩操勝券？　蔡其昌：只相信驕兵必敗

吳益政帶職參選挨批怒嗆「立法就辭」　蔡其昌：不要再把責任推給立法院

又現蹤！美3架軍機上午飛越巴士海峽往南海偵察

九二共識「不時尚了」！國民黨青年：要為了它失去兩個世代的年輕人？

台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

彰化芬園2車未減速讓行相撞　1車翻覆5人受傷送醫

「本土劇林志玲」王晴身材這麼好！　罕見脫衣公開「超完美渾圓雙球」

中職／德保拉戰江辰晏　運彩看好兄弟止敗

買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

夏季濕敷「3點」要留意　化妝水挑錯、敷太久都會爛臉

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

CBA／梅奧迅速融入團隊　遼寧戰力受期待

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

大峽谷飆破44度　登山靴「融化」…鞋底全脫離畫面曝

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

中火不甩台中市府點火2號機　顏寬恒震怒

罷免黃捷5大原因　鳳山青年喊話　

爸披民眾黨袍出征高雄補選　呱吉辦公室員工吐心聲

桃園段樹文宣誓遞補議員　獻花跪謝母恩

大巨蛋偷施工　柯：滿街賭場只有警察不知道

815決勝高雄　藍綠白激戰50天

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

柯建銘「性轉照」連蔡英文都看過

柯文哲突襲稽查酒店怒批：一看就知不合格「名單送上來」

國民黨青年：要為了九二共識失去兩個世代的年輕人？

韓國瑜：希望藉端陽佳氣一掃陰霾

更多熱門

相關新聞

柯P再啟輔選！端午南下屏東輔選狂跑11廟

柯P再啟輔選！端午南下屏東輔選狂跑11廟

端午連假到來，民眾黨主席、台北市長柯文哲再度啟動輔選行程，預計26、27日兩天南下屏東，幫代表民眾黨參選崁頂鄉長補選的廖國富輔選，是2020大選結束後，首次啟動輔選工作。根據民眾黨規劃，行程第2天將連跑11間宮廟，直擊地方信仰中心，全力拉抬聲勢。

陳其邁穩操勝券？蔡其昌：驕兵必敗

陳其邁穩操勝券？蔡其昌：驕兵必敗

蔡其昌批吳益政：不要把責任推給立法院

蔡其昌批吳益政：不要把責任推給立法院

815決勝高雄　藍綠白激戰50天

815決勝高雄　藍綠白激戰50天

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

關鍵字：

吳益政黃珊珊高雄市

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面