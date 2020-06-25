黃珊珊曬合照力挺吳益政：他已準備了20年　是最好的市長人選

▲黃珊珊與吳益政合照 。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選，台灣民眾黨徵召親民黨高雄市議員吳益政參選。對此，台北市副市長黃珊珊25日在臉書PO出與吳益政的合照，表示自己和吳益政二十年來就像兄妹，常常半夜打電話相互加油打氣，吳益政已經準備了二十年，「我相信吳益政，他是最好的市長人選」。

黃珊珊說，這兩天最大的消息就是我的好朋友吳益政參選高雄市長補選，雖然短短兩個多月就要投票，但他已經準備了二十年，他一直在自己的崗位上盡本分、認真努力的完成選民的付託，連任五屆議員，非藍非綠在高雄市其實很辛苦，但是他堅持理想，二十年來對永續城市的信念堅持不懈，「我相信吳益政，他是最好的市長人選」。

黃珊珊表示，她和吳益政二十年來就像兄妹，常常半夜打電話相互加油打氣，「他到台北找我，我去高雄找他，他講的都是城市治理和永續發展，像個傳道者，每次都令我深深感動。黃珊珊指出，她自己在高雄鳳山長大，這兩個月應該要常跑高雄陪他掃街拜票。

另外，黃珊珊也提到，這兩周處理很多民眾陳情抗議、雙連公園攤販問題、關渡平原納管問題、松榮公園綠地問題，接觸到很多民眾與議員，還有很多團體與專家學者，「我能感同身受，政策要執行前應該要好好跟利益相關的市民說明與溝通，溝通不足，就會產生很大的誤會」。

「如果是政策上的缺失，可以修正的就應該修正，政府施政是為人民存在的，如果我還是民意代表，也會是一樣的立場。我常常告訴自己，為政之道，心存百姓耐煩而已」。黃珊珊說，上周日到嘉義市經歷百年難得一見的日環蝕，就像她每天面對的挑戰，每天都有新問題，面對問題解決問題，因為時間不等人，稍縱即逝，做好自己的本分，對得起良心與百姓，自然就無所畏懼。