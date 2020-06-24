桃園更生人段樹文宣誓遞補市議員　會後獻花下跪「感謝母恩」

▲桃園市無黨籍市議員段樹文24日宣誓就職，由桃園地院行政庭長張益銘監誓下宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德選區市議員段樹文24日在市議會宣誓就職，曾列十大槍擊要犯的段樹文會後向高齡92歲的媽媽下跪獻花感謝母恩，激動落淚說，「終於不再讓媽媽為他擔心了！」段樹文受訪時強調，未來將更認真努力，為市民代言的議員。

▲桃園市無黨籍市議員段樹文24日宣誓就職，市長鄭文燦會後與無黨籍聯盟議員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

無黨籍市議員段樹文24日下午3時在市議會宣誓就職，成為無黨籍聯盟第10位市議員，就職典禮由議長邱奕勝主持、桃園地院行政庭長張益銘監誓下宣誓就職，市長鄭文燦則代替中選會發放當選證書。

▲桃園市無黨籍市議員段樹文24日宣誓就職，會後向媽媽下跪獻花感恩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

段樹文就職後向高齡92歲媽媽黃閑妹下跪獻花，以感謝母親多年來照顧與養育之恩，段樹文說，向媽媽下跪獻花時心情激動流淚，因為讓媽媽擔心受苦多年，今天終於能夠讓媽媽不再為他擔心，以後會更認真努力，為市民代言的議員。

▲桃園市無黨籍市議員段樹文24日宣誓就職，會後換上無黨聯盟衣服站在自己座位前體驗議員在議事殿堂質詢感覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

段樹文還透露，宣誓就職前不敢告訴高齡媽媽，就是怕她操心，但媽媽從街坊鄰居處聽聞後一度不相信，還跑到新成立的服務處查看，發現都祝賀花籃才敢相信他真的成為市議員；身為政治素人加入無黨團結聯盟，相信可以很快進入狀況，未來對於社會不公不義的事情不會妥協，也會支持鄭文燦的市府服務團隊，為桃園市民謀福祉。

段樹文的媽媽事後受訪則以客語靦腆的說，她真的很歡喜，希望兒子好好地做，不要辜負大家的期待。市長鄭文燦表示，恭喜段議員進入市議會為故鄉做更多事情，過去段樹文曾擔任玉元宮主委讓信徒增加，運用廟宇資源照顧轄區學校，相信他能把經驗帶到議會，充分反映民意需求。

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