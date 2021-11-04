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更保《甦活人生》　邢泰釗談更保圓夢創業貸款助更生人

▲▼更保《甦活人生》2021年11月號。（圖／更生保護會提供）

▲更保《甦活人生》2021年11月號。（圖／更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報4日出刊，內容提到更保在新竹Big City遠東巨城購物中心舉辦「歡馨五倍券~幸運草更生商品展售會」活動。另外也提到更保董事長邢泰釗接受專訪，提到更保提出的「圓夢創業貸款」方案，幫助更生人達成創業的夢想。

本期《甦活人生》電子報，提到更生保護會在新竹辦理的「幸運草更生商品展售會」，邀請臺灣更生保護會新竹分會的更生商家、新竹監獄及新竹看守所共同設攤，除了結合五倍券，對更生商家提供加碼補助2成，並對消費者提供加碼優惠，雙管齊下協助更生商家，擴大消費誘因。法務部長蔡清祥致詞時，提到這樣的活動，讓外界看到更生人的努力及商品的好品質，且每樣商品都是物美價廉；他希望民眾可以善用手中五倍券現場選購，一方面獲得加碼優惠，同時也讓購物更划算。

另外本期內容也提到更生保護會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，接受媒體訪問，特別談到更生人創業之路。邢泰釗提到，更生人出監後大部份面臨就業、安置、就學、就醫及急難救助等問題，基本的問題如果沒有處理好，更生朋友們出監後，會再度面臨生活的困難，在救助無門的情況下，很可能再度犯罪。邢泰釗強調，就業問題是更生人的核心問題，更生保護會對於有心創業卻苦無資金的更生人，規畫一個「圓夢創業貸款」方案，希望幫助更生人達成自己創業的夢想，讓更生人脫胎換骨，從浪子變成業界鉅子。

邢泰釗進一步說明，近10年來更生保護會「圓夢創業貸款」共核貸264件、貸款總金額為8681萬元。雖有逾期清償貸款15件，合計金額140萬元，但更保並未將這些列為呆帳，因為更生朋友們仍陸續償還中，只要有心向上的更生人，更生保護會都願意幫助他們。

▼更保董事長邢泰釗接受訪問，談更保創業貸款。（圖／更生保護會提供）

▲▼更保董事長邢泰釗接受訪問，談更保創業貸款。（圖／更生保護會提供）

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