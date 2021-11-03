法務部表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士

▲法務部長蔡清祥與110年度推展犯罪被害人保護有功人士合影。（圖／法務部提供）



記者吳銘峯／台北報導

為了鼓勵社會大眾更多加入被害人保護之行列，法務部長蔡清祥3日表揚推展犯罪被害人保護有功人士及團體，包含「臺灣臺中地方檢察署修復式司法推動小組委員會」在內的18個團體、個人獲得表揚。蔡清祥除感謝他們的付出以外，更期許藉此讓更多人投入保護犯罪被害的工作。

法務部於3日舉行「110年度表揚推展犯罪被害人保護有功人士及團體大會」，表彰熱心公益人士及團體協助推展犯罪被害人保護工作。此外，本次大會也邀請馨生歌手全世煌表演，他對於不幸因犯罪而被害之親人，化思念與悲慟為詞曲創作的動力，感動現場與會來賓。

蔡清祥在致詞時，除了肯定得獎人無私的奉獻外，也提到犯罪被害人保護是相當有意義的工作。他感謝每一位得獎者多年來不辭辛勞、不求回報的付出，使得被害人及其家屬之人生得以重新燃起希望，向前跨出一步。另外，他也希望藉由這次表揚活動，使更多人投入保護犯罪被害的工作。

本次共有18名得獎人，包括犯保協會6位志工：胡純寬、李素真、洪秀英、顏子滎、謝淑麗、黃仁旺。另外衛生福利部推薦得獎者為松山分局家庭暴力防治官楊峻豪、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、臺北市政府社會局督導陳曉梅。內政部警政署推薦獲獎者為家庭暴力防治官李柏震及外事巡官林立揚，移民署推薦獲獎者為臺北市專勤隊科員花羽庭，教育部推薦得獎者為諮商心理師許佳文。

臺灣高等檢察署也推薦5名獲獎者與個別團體，分別為前犯保協會執行長臺灣高等檢察署檢察官曾俊哲、臺中地檢署檢察官鄭珮琪、嘉義地檢署檢察事務官兼組長黃晉展、臺北地檢署檢察事務官賀文群，以及臺灣臺中地方檢察署修復式司法推動小組委員會。