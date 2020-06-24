噁男扮辣妹誘騙小鮮肉「視訊裸聊自慰」　側錄上傳爽賺50萬元

▲紀姓男子以交友軟體或Line、IG假扮辣妹，誘騙年輕男子透過視訊裸體聊天與自慰，再偷偷側錄將畫面販售變賣圖利，桃檢24日偵結依妨害秘密罪嫌起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

住在南投縣的紀姓男子透過交友軟體、IG或LINE扮演年輕辣妹，上網挑選18歲至22歲年輕男子當成目標，透過視訊裸體聊天並誘騙對方自慰，再偷偷側錄猥褻畫面放在網路平台販售圖利，桃園地檢署據報後指揮桃園刑大科技組搜索，查出紀姓男子在去年4月至10月間至少誘騙上百人，24日偵結依妨害秘密、妨害風化等罪嫌提起公訴。

桃檢指出，30歲的紀姓男子遭指控於去年4月至10月中旬，透過交友軟體Tinder、LINE與社群IG等通訊軟體，以年輕辣妹身分掩護，挑選18歲至22歲年輕男子為目標，再以變聲通話方式引誘聊天，等對方上鉤後，透過視訊要求對方裸體聊天。

紀姓男子操作轉錄播放電腦視訊直播軟體MANYCAM，先下載不明女子視訊裸體聊天影像取得對方信任，讓受害男網友誤認她已脫光，進而自己也脫光衣服聊天，紀甚至以猥褻口吻要求對方自慰，實際上再偷偷側錄下載猥褻影片，紀姓男子再將側錄猥褻畫面，貯存在電腦或網路雲端硬碟中，最後再上傳至社交平台Onlyfans的個人創作頁面，提供其他網友以付費方式欣賞觀看，根據估計至少爽賺50萬元不法利益。

桃檢根據檢舉情資，指派婦幼專組檢察官葉詠嫻指揮桃市警局刑大科技犯罪偵查隊調閱資料交叉比對，查出住在南投縣紀姓男子涉有重嫌，去年10月17日前往其南投縣住處搜索，當場扣得其所有儲存大量側錄猥褻影片檔案隨身碟3個、電腦主機與銀行存摺2本等證物，經清查檔案內容，受害男子至少上百人，犯罪所得約50萬元，已向法院聲請宣告沒收，桃檢偵查終結，將紀姓男子依妨害風化、妨害秘密等罪嫌提起公訴。

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