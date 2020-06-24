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假外甥詐騙「公司週轉不靈」　阿舅匯110萬還不知足！又來詐150萬

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▲桃園杜姓男子謊稱是廖姓男子外甥，以公司經營不善急需金援騙取匯款110萬元得逞，23日再度詐騙150萬元，中壢警方在大園區福忠宮前逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園杜姓男子謊稱是廖姓男子外甥，以公司經營不善急需金援騙取匯款110萬元得逞，23日再度詐騙150萬元，中壢警方在大園區福忠宮前逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子日前接獲電話，對方自稱是其外甥，因公司經營不善慘遭暴力討債急需金援，廖男先後匯出3筆共計110萬元，事後察覺有異報警處理，未料詐騙集團食髓知味，23日再度來電欲騙取150萬元，並約定面交款項，警方將計就計約在大園區福忠宮，當場將充當車手的杜姓男子逮捕到案，警方將追查其上游幕後人員到案，全案依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

▲中壢警分局23日拘捕杜姓男子涉嫌兩度詐騙廖姓男子百萬元鉅款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局23日拘捕杜姓男子涉嫌兩度詐騙廖姓男子百萬元鉅款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，本月22日接獲74歲廖姓男子報案，聲稱日前在家裡接獲自稱是他外甥電話，以公司經營不善遭暴力討債，公司急需金援，希望舅就能夠幫忙，廖男分別匯了30萬、30萬與50萬元共3筆總數為110萬元，但事後打電話給真正的外甥，才發現自己被騙，趕緊報警處理，希望警方幫忙要回110萬元。

▲中壢警方逮捕詐騙集團車手杜姓男子到案，現場查扣150萬元現款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方逮捕詐騙集團車手杜姓男子到案，現場查扣150萬元現款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方隨即成立專責小組循線追查，未料，這位假外甥竟食髓知味，23日再度打電話給廖男，這次企圖詐騙150萬元，警方隨即指示廖男假意配合假外甥，並以面交方式給予150萬元，過程中，假外甥多次變更面交地點與時間，最終同意在大園區的福忠宮前面交。

23日中午12時許，22歲的杜姓男子現身在大園區福忠宮前，準備接受廖男面交150萬元款項時，埋伏的中壢警方立即現身當場將杜男人贓俱獲，警方當場查扣廖男準備交付款項與手機等證物，全案依詐欺罪嫌將杜男移送桃檢偵辦。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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