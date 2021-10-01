疫情衝擊更生事業及家庭　王令麟與更保會台北分會齊捐物資送暖

▲東森慈善基金會與更保會臺北分會合作捐贈物資給清寒更生家庭。（圖／更保會臺北分會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

身為最成功的更生人企業家，東森集團總裁暨東森慈善基金會董事長王令麟長期關注弱勢更生家庭需求，每逢佳節都會主動與臺灣更生保護會臺北分會合作捐贈物資，與經濟弱勢的更生家庭共享年節溫暖。尤其今年疫情嚴峻，百業蕭條，連帶影響更生事業及更生家庭，經濟困難的更生家庭數量增加，東森慈善基金會也持續於端午、中秋送愛不停歇。

▲端午節也準備了更生事業商品送愛清寒更生家庭。

▲疫情影響受助家庭比例增加，今年中秋節再集各界力量捐物資。

臺灣更生保護會臺北分會說明，更生事業受疫情三級限制，無法正常營運，營收頓時銳減短少八成，又面臨需支付龐大租金，造成許多更生事業及家庭龐大的經濟壓力，因此臺北分會透過購買更生產品：25hrs咖啡、艾格諾先生蛋捲送至台大醫院給一線醫護人員享用，表達更生人對社會、醫護的關愛；而臺北地檢署與更生保護會臺北分會更結合新東陽股份有限公司、東森慈善基金會聯合加購更生事業物資，如：正元牛肉冷凍包、湯本堂芋頭、芹菜手工丸子…等物資分送清寒更生家庭，與大家一同防疫傳愛，攜手共度難關。

▲更生人董事長王令麟(右)去年中秋節曾捐池上米關懷更生人，由臺灣更生保護會董事長邢泰釗(左)及基隆向上學苑學員代表接受。（圖／記者李毓康攝）

過去王令麟曾透過東森慈善基金會捐800包池上米予更生家庭，也運用東森購物平協助義賣更生人創作的銅雕藝術品募得130萬，王令麟認為以實際行動照顧更生人過穩定的生活，無形中也為社會帶來善的循環。

東森慈善基金會表示，除了年節採購更生商品作為物資傳愛清寒更生家庭，過去每年也會與更保會臺北分會合辦更生市集，曾經在西門町、青年公園擺攤，甚至在ETtoday好朋友野餐日活動中提供攤位力挺更生事業商品。然而今年受疫情影響活動停辦，讓許多更生人創業的努力淹沒於大環境，面臨倒閉危機，據了解，今年受助家庭數量超過百組，相較以往明顯增幅，顯示疫情對於更生家庭造成的隱性衝擊不容小覷，呼籲民眾多支持更生事業，選購更生人品牌商品，給更生人有努力的機會。