桃園「898頭家召集令」更生市集　更生人現身口述創業艱辛

▲桃園地檢署24日舉辦「898頭家召集令」更生市集活動，檢察長王俊力勉勵更生人勇於創業，接受人生新挑戰。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情重創桃園市百業，更讓不少創業更生人雪上加霜，桃園地檢署24日舉辦「898頭家召集令」更生市集，號召自行創業更生人現身說法，檢察長王俊力表示，桃檢與桃園更保會主動協助更生人提出紓困需求，減輕遭受疫情影響個案經濟負擔，透過898創意發想，讓期待圓夢更生頭家可以「一發再發」。

▲桃園地檢署24日舉辦「898頭家召集令」更生市集活動，端午佳節前關懷更生人創業辛苦。（圖／記者沈繼昌攝）

受邀創業更生人包括已打出名號的「尚昂烘培坊」、「桃本家滷味」、「鴨師父脆皮烤鴨」與「郭記健康手工水餃」等四家，24日上午在桃檢法治教育中心舉行，桃檢說，所謂「898」就是桃檢在桃園市桃園區正光路898號，希望以地址為更生人創業帶來「發久發」。

「頭家召集令」邀請桃園地區4名圓夢更生頭家分享創業點點滴滴，其中「尚昂烘培坊」，創業更生人如澄自述，曾經因毒品案三度進出監所，後來痛改前非後創立自製手工麵包，強調從不添加防腐劑，各項麵包商品推出後廣受市民喜愛；「桃本家滷味」，創業更生人煥宇說，各項滷味商品從研發食材至產品行銷都是一手策畫，連大哥、弟弟三兄弟一家人全心投入，讓自己人生重新展開。

▲桃園地檢署24日舉辦「898頭家召集令」更生市集活動，阿廷的「鴨師父脆皮烤鴨」，創業艱辛令人感動。（圖／記者沈繼昌攝）

阿廷的「鴨師父脆皮烤鴨」，每日一早起床後即投入燜熱烤箱環境，細心籌劃一整日販售的各種烤鴨食材，回想創業歷程，曾經窮到連300員都拿不出來，幸賴老婆鼓勵力挺他，才讓他走過創業初期的辛苦，做出成績後發心接納有心改過自新的更生同學加入工作行列，透過自身的力量，鼓勵在更生路上有需要的人。

珈瑋的「郭記健康手工水餃」每顆飽滿香味四溢的手工水餃，讓人見了莫不食指大動，他說，年輕時參與幫派，在監獄前後總計待過14年，青春歲月幾乎都在監獄度過，更錯過了與家人相處時光，也來不及參與兒子成長，父親的過世更讓他無法善盡孝道，出獄後下定決心重新開始，歷經種種求職不順煎熬，最後才決定萌生創業，在更生保護會的創業貸款挹注下，他在中壢區創業經營水餃店，他以自己為例鼓勵其他更生人勇於創造第二人生。

▲桃園地檢署24日舉辦「898頭家召集令」更生市集活動，襄閱主任檢察官林秀敏（右）贈送端午禮品給更生人。（圖／記者沈繼昌攝）



桃園地檢署檢察長王俊力、台灣更生保護會桃園分會主任委員朱仁才、桃園市榮譽觀護人協進會理事長高全發、犯罪被害人保護協會桃園分會主任委員黃正和等人也在會上勉勵更生人，勇於面對嶄新人生。

檢察長王俊力更鼓勵，桃檢與更保協會會努力提供更生人紓困需求，以減輕受疫情影響個案經濟負擔，透過「898頭家召集令」創意發想，期待更生人圓夢，希望可以「一發再發」，期盼社會大眾以實際行動關懷與接納更生人，讓更生種子深耕、散播與生生不息。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞 男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

►14歲國中生打群架被擄慘淪「抓耙仔 」 開堂私刑7打1...「扳手爆頭」亡

►上百股東控訴「坑殺股民 股票成廢紙」 華映楊梅廠外爆發衝突

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣