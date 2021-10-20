更生保護會新竹幸運草市集　更生商家再加碼2成

▲法務部長蔡清祥參加更保新竹分會幸運草市集。（圖／法務部提供）



記者吳銘峯／台北報導

法務部與臺灣更生保護會為協助更生商家渡過疫情難關，20日下午在新竹遠東巨城購物中心辦理「幸運草更生商品展售會」，邀請當地的更生商家共同設攤。法務部長蔡清祥致詞時表示，大家要善用手中的五倍券前往購買，除了可以買到優質商品外，更能幫助更生人復歸社會，極具意義。

這次更生保護會在新竹遠東巨城購物中心噴水池廣場辦理「歡馨五倍券 幸運草更生商品展售會」，邀請臺灣更生保護會新竹分會的更生商家、新竹監獄及新竹看守所共同設攤，除了結合五倍券，對更生商家提供加碼補助2成，並對消費者提供加碼優惠，雙管其下協助更生商家，擴大消費誘因。

蔡清祥致詞時表示，法務部身為政府團隊一員，配合行政院「防疫、紓困，振興」步驟，全力投入。在紓困階段，動員財團法人犯罪被害人保護協會、臺灣更生保護會、榮譽觀護人協進會等三大司法保護系統資源，推出司法保護緊急紓困方案，已幫助超過1萬5千名司法保護個案及其家庭渡過疫情難關；在後疫情-經濟振興的階段，法務部與臺灣更生保護會推動更生商品振興活動，協助更生朋友們展出自家優質的產品，讓外界看到更生人的努力及商品的好品質，且每樣商品都是物美價廉；民眾可以善用手中五倍券現場選購，一方面獲得加碼優惠，同時也讓購物更划算。

除了幸運草市集以外，法務部、臺灣更生保護會將持續藉由各項活動，協助行銷推廣更生商品，協助更生商家爭取五倍券商機，同時呼籲社會大眾能運用五倍券至更生商家消費，不僅具體落實行政院推動五倍券、創造經濟效益的目標，並以行動支持更生朋友，一起相挺他們走得更穩更好。

▼法務部長蔡清祥推廣新竹看守所自營商品。（圖／法務部提供）