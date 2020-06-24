跨黨派立委向蘇貞昌訂KPI　籲政院未來優先補齊女閣員

▲民進黨立委范雲、賴品妤、台灣民眾黨立委賴香伶召開「抓準時機，追趕女性內閣人數，跨黨派女性立委的共同呼籲」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府22日公布第六屆監察院委員提名人，包括由前總統府秘書長陳菊出任監察院長等27人，副院長等2遺缺暫時保留。27位提名人中，女性占比44%，平均年齡62.6歲。對此，跨黨派女性立委24日下午召開記者會，呼籲未來若有內閣調整，在考量人選條件相當之下，請行政院長蘇貞昌應優先補上女性閣員。

總統蔡英文於5月20日宣誓就職，正式展開第二任期，新內閣團隊也隨之就任，不過在新內閣名單中，僅有勞動部長許銘春一位部會首長為女性，引發外界抨擊女性比例過低。行政院秘書長李孟諺當時表示，行政院對女性同胞、兩性平權的重視，不只在女性閣員方面來呈現。

對此，民進黨立委范雲、賴品妤、台灣民眾黨立委賴香伶24日下午召開「抓準時機，追趕女性內閣人數，跨黨派女性立委的共同呼籲」記者會，呼籲未來若有內閣調整，在考量人選條件相當之下，請蘇貞昌應優先補上女性閣員。

▲跨黨派女立委召開「抓準時機，追趕女性內閣人數，跨黨派女性立委的共同呼籲」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



范雲表示，當時520上任的新內閣團隊，女性性別比例僅佔4.76%，成為新內閣最大的遺憾，各界也因此提出許多呼籲與檢討。時至近日，包括考試院、監察院提名人選的女性性別比例，均已超過三分之一，更顯示內閣性別比例之不合理。

范雲指出，台灣多年來在婦女團體與政黨的共同努力下，在《地方制度法》與《憲法》增修條文都已納入性別比例相關規定，也讓台灣直轄市議員女性佔35.8%，縣市首長女性佔37.5%，2020的立法院更有47席女性立委，達到41.59%的高比例，在國際間非常亮眼。

然而，若比較國際間內閣性別比例，包括西班牙、芬蘭、尼加拉瓜、哥倫比亞、奧地利、秘魯、瑞典、盧安達、阿爾巴尼亞、法國等國的女性閣員比例皆超過5成以上，也凸顯台灣新內閣的性別比例無法反映台灣性別平等的進展。

賴品妤表示，先前在內閣名單公佈以後，很多不分黨派的立委都有提出質疑，也反映出社會對女性從政不是這麼友善，可能因為性別刻板印象、社會壓力等因素，導致女性從政比例不高。

賴品妤說，他可以理解優秀人才不易尋覓，不過隨著時代的進步，也希望這樣的狀況被弭平，政府在政策與用人上本來就有許多考量，期待未來行政院在人事補充上，能夠將性別考慮納入考量。

賴香伶則表示，歷屆立法院的各個黨團都沒有出過女性總召，自己應該是第一人，「女性擔任總召表現不會比較差，民進黨團哪天如果能換女性總召，也不是不可能做到」。她說，性別刻板印象在文官制度非常明顯，因此閣員應該跳脫這種思維，才是比較進步性的思維。

賴香伶也說，希望蘇貞昌能夠抓準時機，未來在選材、出缺閣員的部分，有些次長與栽培的對象也能夠優先考慮女性，期待在明年的520就職週年後，看到女性比例比現在成長10％，「這也是給蘇院長的KPI」。

范雲強調，女性參政一直是台灣民主實踐的一道光芒，從彭婉如擔任民進黨婦女部主任開始，就開啟以機制保障女性參政的工程，未來她也將提出《行政院組織法》的修法，讓性別比例成為台灣的制度性措施。

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