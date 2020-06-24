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陽明交大合併更進一步！合校公文教育部送行政院　目標明年2/1掛牌

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▲▼ 陽明交大合校公文 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲陽明交大合校公文 。（圖／記者崔至雲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學與交通大學去年各自於校務會議通過合校案，日前將計畫書提交教育部。教育部（24日）日正式行文，將兩校合併計畫書送呈行政院，目前待行政院拍板定案。兩校合併目標日將改為明年2月1日。

教育部函文指出，陽明交大經雙方多次溝通協調且召開多次校內公聽會及溝通座談會議，108年9月將合校計畫書函送教育部，兩校經多次修正計畫書後，兩校合併目標日將改為明年2月1日，而合併所需必要費用約4億元，將由教育部逐年核列。

請繼續往下閱讀...

▲▼國立陽明大學。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼陽明交大預計明年2月合校。（圖／記者徐斌慎攝、交大提供）

▲交通大學、交大。（圖／交大提供）

教育部函文也提到，考量兩校合併後學生達1萬7000多人、教師1400人，校地達139公頃，合併後雙方學術互補、學術領域更多元，且合併後規模擴增有助資源整合及提升學校競爭力。

教育部也在文內說明，兩校合併過程，所需必要性搬遷相關費用、系統整合費用等合併基本設施補助，達新台幣4億元，教育部將依實際進程，在年度預算中逐年核列。另因應合併所需陽明校區建設館舍，包含「智慧健康大樓及動物中心」、「南校區整體公共設施與景觀工程」及「其他衍生費用」等經費，約為新台幣26億元，符合校務發展方向，有助國內智慧醫療、生醫新創產業發展與人才培育，爰請行政院支持兩校循公共建設預算辦理。

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