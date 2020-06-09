端午佳節關懷低收戶　台塑企業今年加贈抗菌防疫用品

▲9日開始台塑麥寮管理部台塑涉外組人員，一同前往麥寮鄉各村低收入戶家中關懷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「台塑企業暨財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會」為讓雲林縣麥寮廠區周邊7鄉鎮低收入戶能享受端午佳節，於6月9日至17日發放1287戶低收入戶每戶3000元禮金及企業清潔禮盒一組(內含洗衣精、潔手乳、洗潔精與抗菌防護噴霧各乙份)，總金額425.7萬元，讓鄉親一同感受過節氣氛。

台塑企業暨慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會長年關懷沿海低收入戶，長年關懷弱勢鄉親，從中發現低收入戶以年長者居多，且今年又遇「新冠肺炎病毒」疫情，企業以關懷者的角色，將台塑生醫科技產品，因該成分為純天然兼具抗菌、抗病毒功效的噴霧產品納入禮盒之中，讓受關懷者使用抗菌防疫產品。

今（9）日開始台塑麥寮管理部副總經理陳文仰帶領台塑涉外人員，一同前往麥寮鄉各村低收入戶家中關懷，並將禮金與禮品逐一送至關懷戶手中。橋頭村許欽煌村長表示，受贈戶都很感謝台塑企業發放3000元禮金及禮品，讓他們能度過端午佳節，也為全家帶來一份溫情。

「台塑企業暨財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會」自2011年低收入戶關懷活動開辦迄今，共31086戶次受惠，累計捐贈金額9545萬元，期盼拋磚引玉之舉，能讓低收入戶家庭感受社會溫情，台塑企業未來亦將多方面照顧鄉親，持續守護地方，廠鄉共榮共存。

▲9日開始台塑麥寮管理部台塑涉外組人員，一同前往麥寮鄉各村低收入戶家中關懷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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