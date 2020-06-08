「2050年海洋廢棄物比魚多」！漁業署透露推刺網實名制

▲漁業署透露將推刺網實名制，讓漁民對廢棄物負責任。（圖／ ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

循環台灣基金會今（8日）發表《循環經濟—翻轉海洋廢棄物的資源循環模式》手冊，內容提到海洋佔地球表面積70%，海洋的健康和人類生活息息相關，現在存在超過1.5億噸塑膠。漁業署署長張致盛表示，將推動刺網實名制，讓漁民對廢棄物負責任。

循環台灣基金會表示，海洋的健康和人類生活息息相關，包括可食用的海產、不可食用的海洋生物資源和礦產、海洋能、運輸、觀光等相關產業，珍貴的還有氣候調節、生物多樣性等生態功能。但隨人類經濟活動，海洋不僅受到過度捕撈、水質酸化與優養化等衝擊，由廢棄物造成塑膠汚染，影響水質與生物棲地，直接扼殺許多海洋生物，並經由食物鏈對人類健康帶來風險，更造成了海洋生態系的嚴重危機。

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張致盛指出，翻開手冊看到，假如不做任何改變，「2050年海洋廢棄物會比魚多」，對漁業會有很深震撼。過去很多漁民從事漁業行為，只想到捕撈豐富與否，其實沒考慮到，海洋是孕育漁業資源地方。尤其，到很多漁港發現環境不是很好，看到很多廢棄物，因此整體狀況都必須改變。

張致盛說，接下來希望漁業行為對海洋有幫助，不要產生廢棄物，就算不能夠讓資源復育，也別造成資源耗竭。其中，很多漁船在海上作業，都會使用的「漁網」，如1公斤幾元就可買到刺網，捕撈過程被纏繞，最後漁民把網子留在海裡，想清除每公斤都要花上好幾萬元。

張致盛透露，漁業署預計將推動刺網實名制，讓漁民了解，不是只到海上取得資源，也要對廢棄物負責任。另外，台灣西海岸有很多牡蠣、文蛤等養殖，同樣發現用很多的保麗龍被放在旁邊，未來將考量用其他材質取代，除減少廢棄物產生，同時做到資源循環。



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