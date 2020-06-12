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農委會副主委陳添壽率名廚大秀鮪魚刀功秀　慶豐收＋大解封！一起挺漁民

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▲漁業署攜手中華美食交流協會，12日在屏東縣東港搶鮮推出「防疫新生活鮪魚大餐」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲漁業署攜手中華美食交流協會，12日在屏東縣東港搶鮮推出「防疫新生活鮪魚大餐」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

漁業署攜手中華美食交流協會，動員旗下近500家知名連鎖餐廳業者，逾百位名廚偕外送平台力挺台灣漁民，12日在屏東縣東港祭出「2020鮪隨而來」料理大賞，搶鮮推出「防疫新生活鮪魚大餐」！

▲漁業署攜手中華美食交流協會，12日在屏東縣東港搶鮮推出「防疫新生活鮪魚大餐」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼漁業署攜手中華美食交流協會祭出「2020鮪隨而來」料理大賞、宰殺鮪魚。

▲漁業署攜手中華美食交流協會，12日在屏東縣東港搶鮮推出「防疫新生活鮪魚大餐」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

農委會副主委陳添壽說，依據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公告「6月7日全台大解封」，因而民眾紛紛「報復性消費」，鮮美鮪魚已經上岸，感謝中華美食交流協會數百品牌會員聯手出擊，共上千家餐廳提供鮪魚等海鮮美食。

為推廣海鮮美食，陳添壽率名主廚施展「鮪魚刀工秀」，與名廚郭宏徹、蕭友澤使用當季鮪魚分別示範炸鮪魚條、芒果千島鮪魚，現場滿室爆香，讓人食指大動。

漁業署表示，台灣漁船管控嚴格，除捕撈鮪魚的漁船都需報名，連每尾捕撈到的鮪魚都要分配「身分證」，從歷年第一鮪開始，就幫每條鮪魚別上編號，還頒發「身分證」給捕撈的漁船。而現撈鮪魚，均屬合法捕撈，籲請消費者安心享用。

養師暨台大醫院營養部主任鄭金寶指出，鮪魚的DHA、EPA含量為魚類之冠，有高蛋白、低脂肪與低熱量的特色，同時，富含不飽和脂肪酸及鐵、鉀等礦物質，和綠黃色蔬菜充份搭配，將是健康與美味兼具的海鮮大餐。

美食節目製作人焦志方與知名美食部落客小虎，也鼓勵民眾品嚐各餐廳推出的「鮪魚料理」，享受「吃當令、吃節氣、吃健康」。

美食外送平台業者foodpanda區經理蘇子翔表示，外送初衷就是「外送幸福」，很高興將鮪魚的幸福滋味送至消費者手中。疫情期間力推的「安心配送流程」受到廣大消費者支持，將配合漁業署號召饕客粉絲，大啖鮪魚料理。

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