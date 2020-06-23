雲林劍湖山世界水樂園23日開放　出現人潮「濕fun壓力」

▲疫情解禁後天氣連日高溫，雲林劍湖山世界遊客今日正式開放小威の海盜村水樂園，入園人數明顯增加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情趨緩，民眾更多機會走到戶外，中央推行防疫新生活後，雲林劍湖山世界遊客明顯增加。劍湖山世界樂園配合民眾旅遊舒壓需求，小威の海盜村水樂園25日開放，並於4天端午連假期間，首創健保卡對號優惠活動，對中6、2、5三碼，門票只要99元、對中2碼299元、對中1碼只需450元，即可暢玩水、陸樂園。

劍湖山世界小威の海盜村水樂園2020年6月25日起濕fun壓力，六月當日免費、當月壽星入園只要200元。主題樂園特別安排連假活動節目，包括邀請造型汽球達人親子教學免費體驗並贈送造型氣球，與充滿競賽趣味的人力划龍舟賽，優勝者可以獲得劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳餐券。每日彩虹劇場均有「蒙古極限特技秀」和摩天廣場前的「蒙古國嘉年華」表演。

為配合19歲以下入園免費，劍湖山世界加碼推出成人「水陸雙月票」，只要798元可從端午玩到暑假結束，平均1天不到12元，陪同未滿19歲遊客，天天暢玩水陸雙樂園。劍湖山渡假大飯店在暑假也配合水陸雙樂園，推出兩人成行優惠活動，一泊一食，每人只要1600元。也特別推出學生專案，4人同行，一泊一食加安心旅遊補助1000元後，每人只要900元，振興券皆可適用。

劍湖山世界指出，因應觀光局國民旅遊補助，2001年7月1日以後出生的遊客，從七八月暑假期間，都可以天天免費到劍湖山世界暢玩水陸雙樂園。唯觀光局國民旅遊補助預算有限，如觀光局宣布補助活動完畢，劍湖山世界將會配合停止此優惠活動。

▲疫情解禁後天氣連日高溫，雲林劍湖山世界遊客今日正式開放小威の海盜村水樂園，入園人數明顯增加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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