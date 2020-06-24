新興人畜共通疾病「坦布蘇病毒」！台灣首驗出　中部鴨場去年底下蛋率狂降

▲中部鴨場去年底驗出坦布蘇病毒。（示意圖／彰化縣動物防疫所提供）



記者許展溢／台北報導

衛福部疾管署去年6月進行病媒蚊監測，在北部和中部蚊子身上發現新興人畜共通疾病「坦布蘇病毒」。農委會家畜衛生試驗所向《ETtoday新聞雲》表示，去年底中部蛋鴨場驗出首例此病毒，但後續至今沒有其他案例發生，該疾病不用通報世界衛生動物組織（OIE），只是一般疾病，沒有引起產業很大損失。

家畜衛生試驗所所長邱垂章指出，去年底首次和合作的鴨場發現，養的鴨隻產蛋率一直下降和死亡情況，後來將鴨隻病體送到所內診斷，用很多種方式檢驗都呈現陰性，找不出任何病來，最後是同仁在最新發表期刊看到此病狀，才自己合成監測，後來和防檢局召開專家會議，確診坦布蘇病毒。

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家畜衛生試驗所說明傳染途徑，最早期的研究中指出蚊子為坦布蘇病毒的自然宿主，推測蚊子可能與該病的傳播有關。另外也能從麻雀體內檢測到坦布蘇病毒，顯示也可能介由野生鳥類傳播。感染鴨可通過排遺排毒，病毒經由排遺污染地面、墊料、水、飼料、器具和車輛等進行水平傳播。在飼養禽群中，疾病可在易感鴨群中快速傳播，因此不排除經口、眼結膜與排遺或被污染的環境直接接觸傳染的可能性。

家畜衛生試驗所進一步說明，感染後期的鴨卵巢，可見卵巢出血、萎縮、破裂，卵泡膜充血。邱垂章說，以首例鴨場，起初出現異常是產蛋率降低，部分鴨隻混和感染，才會有死亡情形，但死亡率不會很高，該疾病就跟一般疾病相同，至今也沒有其他案例再發生，更沒引起產業很大損失。邱垂章強調，雖有報告指出坦布蘇病毒可能會人畜共通，但仍沒很精準的可以確定，且坦布蘇病毒無需通報OIE，日後若有其他類似情形，都會加強檢測，但目前是沒有任何狀況。

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