防疫補償申請8.1萬人通過　逾千人「沒隔離」想冒領遭駁回

▲嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償申辦系統線上申辦。（圖／翻攝自衛福部網站）

記者洪巧藍／台北報導

因應新冠肺炎疫情，國內居家檢疫、隔離超過15萬人，可以請領每日1千元補償。根據衛福部統計，目前已經有8萬1千人通過審查，總計發給10億8千多萬元，另有2千多人申請未通過，其中竟然有1073人是不符居家隔離、檢疫資格仍來申請，都遭到駁回。

行政院3月份公布《嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法》，經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者；為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者，而請假或無法從事工作的家屬，且未違反隔離或檢疫相關規定，自接受隔離或檢疫日起至結束日止可以申請防疫補償。

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辦法規定，每人按日發給新台幣一千元。 不過，居家隔離檢疫期間有支領薪資或依其他法令規定性質相同補助者，不得重複領取。

衛福部社工司科長詹恆受訪表示，到昨（24）日為止總計有10萬4千多件受理，複審完成8萬4千人，通過的有8萬1千，可以撥款，剩下2千多件駁回。分析駁回原因，其中有多達1078件是屬於本身並非隔離檢疫者也來申請，經過勾稽比對不符資格，有些可能只是自主健康管理，造成認知誤會等，還有約80逾件因為違反規定、趴趴走遭到裁罰，都不予通過。

此外，有民眾反應申辦初期因為表單無「分行代碼」欄位，造成撥款問題必須重新申請。詹恆坦言，3月底至4月初確實有金融機構與縣市政府反應，填入分行撥款會比較順利，之後就在系統上進行改進；但就流程而言，民眾都有上傳存摺影本，縣市政府在後台操作都可以找到分行碼，可以順利完成，無須退請補件，當時也已經和縣市政府進行溝通。