帶職參選遭批！吳益政稱立法就辭：我先犧牲不就是王八蛋嗎？

▲民眾黨徵召高雄市議員吳益政參戰高雄市長補選 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，而國民黨徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁參與補選，民眾黨則徵召吳益政參選高雄市長，不過外界質疑吳益政帶職參選，吳益政說：「大家建立共識立法，不要說我犧牲，結果你們下次還是帶職參選，我不是王八蛋嗎？」

高雄市長補選民進黨確定由陳其邁出線，而國民黨公布徵召高雄市議員李眉蓁，確定「藍白合作」破局，而24日就是登記截止日，但在24日截止登記前一晚，台灣民眾黨決定推出人選，徵召高雄市議員吳益政參加補選，形成「藍綠白」三方戰局，吳益政24日一早由立委蔡壁如、張其祿陪同下，至選委會登記。由於陳其邁已請辭副院長一職，外界開始討論，藍、白陣營人選是否要辭去市議員職務，更有網友翻出2019年時，民眾黨在臉書的發文，探討「帶職參選」的政治文化問題。

對於否會辭職，吳益政說：「這是對的事情，立法院現在是民進黨絕對執政，如果大家有共識，不管在職的公職人員，不只不要參選，還不要做一半去當院長當部長，大家建立共識立法，立法院很快一個禮拜就可通過，通過我馬上辭，不要說我犧牲，結果你們下次還是帶職參選，我不是王八蛋嗎？我願意去遵守遊戲規則，我也願意走第一個，但是請立法，我相信民眾黨願意支持。」