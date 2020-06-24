父陪同李眉蓁登記參選　是否找韓國瑜輔選？她秒回：當然啦！



▲李眉蓁到選委會登記，父親李榮宗也現身陪同（右二）。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，而國民黨徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁參與補選，民眾黨則徵召吳益政參選高雄市長。李眉蓁在吳益政和陳其邁登記後到場，由黨籍議員和父親李榮宗陪同，對於未來是否會邀請韓國瑜回來輔選，李眉蓁則說：「當然啦！」

▲李眉蓁至選委會登記 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長補選民進黨確定由陳其邁出線，而國民黨公布徵召高雄市議員李眉蓁，確定「藍白合作」破局，而24日就是登記截止日，李眉蓁在父親李榮宗，黨籍議員及謝龍介等人陪同下到選委會登記。

李眉蓁受訪時表示，未來與吳益政、陳其邁，來場君子之爭，這次國民黨挫敗後，在主席帶領之下，有新的考量，很高興國民黨會看到年輕人，也很感謝黨中央徵召。

不過傳出李眉蓁受徵召是由李佳芬推薦，李眉蓁表示，韓國瑜跟李佳芬姐一直是他敬重的對象，韓國瑜市參選時大家都是全力支持，因為他是國民黨提名的，李說：「我現在是國民黨提名，我相信大家都會支持，所以說未來我們一定會團結一心，目前是國民黨最困難的時候，但是最困難的時候也是離成功不遠的時候，所以我希望這次國民黨一定要團結。」

▲李眉蓁至選委會登記 。（圖／記者洪正達攝）

另外，是否會找前高雄市長韓國瑜回來輔選？李眉蓁也說：「當然啦！他是我們尊重的對象，韓市長這麼好的團隊，就這樣被罷掉了，我心裡也是很難過，高雄20幾年來經濟停滯，然後前一年半，高雄的基本建設突然間突發猛進，沒任何做錯的事情就這樣被罷掉，所以我一定也是支持我們原來的市府團隊，希望能找回高雄，高雄未來要前進，還是要退後，我相信市民的眼光是明亮。」

而李眉蓁父親李榮宗也陪同李眉蓁登記，強調李眉蓁要被徵召前之前確實不清楚，也不贊成她選，現在就是要「挺下去」，爸爸是在旁協助，笑說：「我年紀大沒有用啦！」

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