陳其邁完成登記參選！受「三腳督」衝擊…首要讓「市政重開機」



▲陳其邁至選委會登記 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，而國民黨徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁參與補選，民眾黨則徵召吳益政參選高雄市長。在吳益政登記完後，陳其邁也接著到場，對於若是順利當選是否會延續韓國瑜政策，陳其邁也回應了。

▲陳其邁受粉絲熱情歡迎 。（圖／記者洪正達攝）

陳其邁一早由黨籍立委和議員陪同到選委會登記，不少支持者在外等候，一看到他眾人大喊：「陳其邁你是我的菜」，場面熱絡。陳其邁受訪時表示，恭喜李眉蓁和吳益政獲得政黨提名，他和2人都非常熟，希望在未來的政策發表以及辯論會上，能夠進行政策討論，對高雄市民有利的，期待對手也能提出對市政看法及對未來的期待。

現場有媒體提問，若當選會不會延續韓國瑜的政策？陳其邁表示，市政一部分是基礎建設以及道路興建等設施，是必須延續下去的，會做市政盤點，且品質必須顧好。談到高雄招商引資，用過去經驗來讓中央和地方無縫接軌，讓國際大廠到高雄投資，他承諾，會加快這部分的市政效率，讓年輕人有更多就業機會。

對於目前「三腳督」的情況，是否會擔心瓜分票源？陳其邁則說一段時間沒碰政治，沒那麼靈光，競選部門會做評估，不過，他說：「我想還是最大的問題還是高雄市民要讓市政重開機，所以需要一個有魄力、有執行力的一個新的市長來帶領高雄施政。」

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