雲端最前線／賣菜郎之女PK陳其邁！3連霸議員披藍袍

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高雄市長補選，國民黨23日徵召現任議員李眉蓁參選。李眉蓁是三連霸的高雄市第三選區議員，符合「年輕、在地」等條件，她年僅41歲，父親李榮宗是現任高雄市果菜運銷公司總經理，與韓國瑜交情匪淺。民眾黨也趕在登記參選截止前，宣布徵召親民黨籍的高雄市議員吳益政參選，藍綠白大戰正式開打！《雲端最前線》24日邀請台北市議員苗博雅、台北市議員李柏毅、民眾黨發言人蔡峻維以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長補選候選人，由左至右為民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政。（組合圖／記者洪正達攝）

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選。國民黨文傳會主委王育敏23日提出2點抨擊，一是提名名單「綠油油」，盡是政治酬庸的「報恩名單」，監院的公正性將蕩然無存；二是陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府秘書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，如今自己的案子自己查，荒謬的提名形同民主恥辱。

《韓聯社》報導，北韓移除邊境數十個高音喇叭，而稍早北韓領導人金正恩才出面主持了執政黨中央軍事委員會，決定暫停對南韓的軍事行動計畫。此前不斷出面放話的妹妹金與正，也未公開表達異議。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。