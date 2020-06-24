陳其邁馬不停蹄　登記參選後立刻被「他」拖去觀光商圈

▲陳其邁24日登記參選高雄市長補選。（圖／翻攝自Facebook／李昆澤）



記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選登記24日截止，前行政院長副院長陳其邁偕同多位民進黨立委及高雄市議員，一早就赴高雄選委會登記參選，其中同行的立委李昆澤下午在臉書透露，陳其邁登記完後不僅去廟裡參拜，還趕往參加大高雄市觀光商圈總會的理監事會議。

李昆澤表示，今天他與立委趙天麟、許智傑及高雄市議員康裕成、李喬如、林智鴻、郭建盟等共9人，陪同陳其邁登記補選，「為高雄一起打拚，爭取市民頭家的支持」。

李昆澤透露，登記完後，他們一行人先到高雄港口慈濟功參拜，誠心祈求高雄平安，後來再趕往大高雄市觀光商圈總會的理監事會議，「關心高雄各觀光商圈發展，守護台灣，拚建設，繼續努力」。

▲陳其邁登記參選後到高雄港口慈濟宮參拜。（圖／翻攝自Facebook／李昆澤，下同）

另外，今天登記補選的候選人除陳其邁外，還包括國民黨高雄市議員李眉蓁及親民黨高雄市議員吳益政，他們分別代表國民黨及民眾黨出征高雄市長補選。

對於目前「三腳督」的情況，陳其邁受訪時表示，恭喜李眉蓁和吳益政獲得政黨提名，他和2人都非常熟，希望在未來的政策發表以及辯論會上，能夠進行政策討論，對高雄市民有利的，期待對手也能提出對市政看法及對未來的期待。

至於是否擔心被瓜分票源？陳其邁則回應，一段時間沒碰政治，沒那麼靈光，競選部門會做評估，不過，他說：「我想還是最大的問題還是高雄市民要讓市政重開機，所以需要一個有魄力、有執行力的一個新的市長來帶領高雄施政。」

▼陳其邁登記補選後還參與大高雄市觀光商圈總會的理監事會議。（圖／翻攝自Facebook／李昆澤）