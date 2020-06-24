民眾黨派吳益政選高市長　親民黨：宋楚瑜未和柯文哲會面





▲吳益政登記 。（圖／記者洪正達攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長補選登記24日截止，民眾黨23日晚間宣布徵召親民黨籍的高雄市議員吳益政參選。面對吳益政要參選，親民黨24日做出3點回應，先是強調民眾黨主席柯文哲有表達想與親民黨主席宋楚瑜見面的意願，以及尊重吳益政和擔任親民黨立委特助的高雄市議員李眉蓁決定。

針對親民黨吳益政代表民眾黨參選一事，親民黨中央黨部24日發表3點聲明，第一，此次高雄市長補選，親民黨在「罷韓」案確定後，經內部討論並與相關人士交換意見，商定不推派候選人或推薦人選規劃。

親民黨表示，第二，23日下午柯文哲確實有透過幕僚，表示希望與宋楚瑜會面，但宋楚瑜尚未回覆是否安排會面，而後媒體已搶先報導吳益政將接受民眾黨徵召參選的消息，故宋楚瑜與柯文哲並無會面。

親民黨提及，吳益政代表親民黨參選，並連任五屆高雄市議員，而將代表國民黨參選高雄市長補選的李眉蓁，自從政之始，即擔任本黨立委特助，父女二人均曾代表親民黨參選高雄市議員，「吳、李兩位議員與本黨淵源頗深，故本黨尊重吳、李兩位市議員之個人意願及高雄市民的最後決定。」

其他人也看了這些...

►連戰：認同九二共識不等於接受一國兩制

►國民黨兩岸新論述 蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉

►傳馬、吳不滿九二共識成歷史描述拒赴江啟臣餐敘 朱立倫：還要凝聚共識

更多熱門新聞...

►國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了

►國民黨改走「李登輝路線」挽回中間選民？ 黃士修：華獨是手段不是目的

►國民黨兩岸新論述挨批「小綠、30年來最差勁」 江啟臣動怒：我們是正藍

►振興一下我們的美麗