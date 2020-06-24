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李眉蓁出戰高雄市長補選和李佳芬有關！　臉書多張合照洩漏好交情

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▲李眉蓁臉書有多張和李佳芬合影 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）
▲李眉蓁臉書有多張和李佳芬合影 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，而國民黨則是徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）已經三連任的議員李眉蓁參與補選；李眉蓁表示，願承擔起責任。外傳推薦李眉蓁的幕後推手是前高雄市長韓國瑜太太李佳芬，李眉蓁對此沒正面回應，僅說韓國瑜跟李佳芬姐一直是她「敬重的對象」。

▲李眉蓁臉書有多張和李佳芬合影 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

▲李眉蓁臉書有多張和李佳芬合影 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

李眉蓁確定代表國民黨投入高雄市長補選選戰，李眉蓁的父親就是果菜公司總經理李榮宗，李榮宗以前混跡江湖，綽號「落骨」，在地方非常的份量，2008年開始就擔任高雄果菜公司總經理，藍綠都吃，當初2018年韓國瑜夜宿果菜市場，睡的就是李榮宗的辦公室，選舉時李榮宗也相當力挺，父女都與韓國瑜夫婦關係不錯，這次李眉蓁出線，還是跟韓國瑜分不開關係。

更有報導指出，推薦李眉蓁的幕後推手是前高雄市長韓國瑜太太李佳芬，媒體詢問李眉蓁李佳芬是否有親自打電話？李眉蓁則表示，韓國瑜跟李佳芬姐一直是他敬重的對象，韓國瑜參選市長時大家都是全力支持，因為他是國民黨提名的，李說：「我現在是國民黨提名，我相信大家都會支持，未來我們一定會團結一心面對選戰，目前是國民黨最困難的時候，但是最困難的時候也是離成功不遠的時候，所以我希望這次國民黨一定要團結。」

李眉蓁父親李榮宗表示，他不知道李佳芬是否有推薦，韓國瑜和李佳芬也沒有致電給他。

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