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中國發布「釣魚台正名」打臉日本！　大陸網友：日本別擅自給別國領土取名字

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▲中國自然資源部。（圖／取自中國自然資源部官網）

▲中國自然資源部。（圖／取自中國自然資源部官網）

實習記者周依儒／綜合報導

日本沖繩縣石垣市議會22日通過將釣魚台列嶼改名議案，將「石垣市登野城」更改為「石垣市登野城尖閣」，對此，中國自然資源部於23日公布「東海部分海底地理實體標準名稱」，而名稱公布後，許多中國網友也立刻留言表示「（日本）別擅自給別國領土取名字」。

▲中國自然資源部。（圖／取自中國自然資源部官網）

▲《東海部分海底地理實體標準名稱》。（圖／取自中國自然資源部官網）

根據《人民日報》報導，日本沖繩縣石垣市議會通過釣魚台列嶼改名議案後，中國自然資源部為了進一步規範有關地名的使用，就立刻公布了《東海部分海底地理實體標準名稱》，表格內直接將近期引起爭議的釣魚台放在序號1的位置，並標示了各領土的經度和緯度。

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

針對日本改名釣魚台一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，「外交部已經表明了我們的嚴正立場，我要再次強調，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中國對此擁有無可爭辯的主權。兩岸同屬一個中國，應共同維護國家主權和領土完整。」

另外，大陸外交部發言人趙立堅也表示，日方通過所謂「更名」議案，是對中國領土主權嚴重挑釁，是非法、無效的，不能改變釣魚島（釣魚台）屬於中國的事實。

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