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三峽大壩成效倒退？陸官媒：從擋萬年洪水到「不可指望」...關鍵概念錯了！

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▲▼ 長江中下游暴雨。（圖／上游新聞、七環視頻）

▲長江中下游地區21日開啟入汛以來最強降雨過程，將橫掃貴州、重慶及廣西等10餘省市區。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

受連日強降雨影響，三峽大壩潰堤疑慮再度浮上檯面。有網友比對大陸官媒說法，發現自2003年至2008年間，三峽大壩從宣稱「可以抵擋萬年一遇洪水」縮水變成「可防百年洪水」 ，甚至有官員說「不能把希望都寄託在三峽大壩上」。 不過，根據相關文章顯示，這類對比的概念不同，也有人指出這是一種「誤讀」。

▲三峽大壩。（圖／CFP）

▲三峽大壩。（圖／CFP）

大陸近日豪雨成災，雨勢至今未止，四川阿壩水文水資源勘測局23日淩晨4時30分宣佈升級洪水橙色預警，長江三峽大壩再度成為關注焦點。

有網友對三峽大壩的質量歷史新聞進行搜索，發現2003年6月1日《新華社》曾發表《三峽大壩固若金湯，可以抵擋萬年一遇洪水》的報導，到2007年則稱「可防千年一遇洪水」 ，2008年再變成「可防百年洪水」。2010年一篇《長江水利委：不能把希望都寄託在三峽大壩上》的報導更是引發熱議。

然而關於防洪能力的各種說法，並非完全按照遞減順序出現的，例如《新華社》曾在2006年5月15日發表新聞《三峽工程使長江中下游防洪標準提高到「百年一遇」》，此說法比前面提到的「千年一遇」說法出現時間更早。

實際上，相關文章顯示，所謂「可以抵擋萬年一遇洪水」是指壩體設計的洩洪能力，在萬年一遇的洪水衝擊下，主體結構不會受到影響。後面可以滿足千年一遇、百年一遇防洪標準等說法，是以洪水前庫容餘量來確定的，其中的千年一遇是指「當千年一遇的洪水來臨之際，大壩的各種運行指標都不會受到影響」。而百年一遇是指在該情況下，可以保障下遊河段的安全。

以壩前水位降至約147.5公尺的情況為例，三峽大壩可以滿足千年一遇的防洪度汛標準。此時若遇上千年一遇級別的洪水，可以通過每秒洩洪8萬立方公尺每秒，控制水庫最高水位175公尺，來保證下游最高水位不超過45公尺，以度過汛期。汛期前的壩前水位越高，可滿足的防洪標準越低。

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

中國水力發電工程學會副秘書長張博庭也反駁「三峽大壩潰堤」說法，認為純屬惡意炒作！針對三峽大壩變形的不實傳言，去年已經澄清過一輪了。

根據《澎湃新聞》報導，三峽大壩變形傳聞已經不是第一次出現。張博庭表示，所謂的大壩變形和防大洪水之間也沒有必然關聯，拼接在一起，容易引起公眾誤解和恐慌。

張博庭透露，在壓力荷載作用下，一般建築物都會產生一定的位移，這是符合規律的正常現象，作為體量非常大的建築物，在巨大的水壓力作用下，壩頂向下游最大水平位移不超過30毫米（3公分），這說明大壩結構穩定性非常高。

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