撿垃圾流浪漢爆紅「存款飆破850萬」　1年後慘況曝光！嘆息：頭髮都變白了

記者蔡儀潔／綜合報導

上海流浪漢沈巍因經常蹲在地鐵或路燈下，閱讀《倫語》、《尚書》等古籍，且有獨特和犀利的見解，去年3月在網路爆紅，被稱為「流浪大師」，一年多來獲利數百萬台幣，但他日前決定「急流勇退」，刪光幾乎所有影片，並停用手機謝絕探望，「以前肉體在流浪，每天睡得很安穩，現在肉體不流浪，心卻開始流浪了。」

▲沈巍。（圖／中新社）

沈巍是一個經常穿著破舊皮衣的中年人，平時在撿垃圾的空餘，會蹲在地鐵裡和路燈下看古籍，且喜愛與人交流、出口成章，對於《詩經》、《春秋》、《易經》更有著獨特又犀利的見解。他有次被過往的行人拍下，因而快速在快手、抖音等平臺走紅，被網民稱為「流浪大師」。

▲沈巍在網路上爆紅，每天都有各類人來拍他。（圖／中新社）

走紅後，沈巍的住處被來自四面八方的人塞爆，玻璃門還得用鐵鏈鎖起來，而這是因為，如今抖音上隨便一條拍攝到沈巍的短視頻瀏覽量就可以破百萬，一則影片要價500至1000元人民幣（約新台幣2100元至4200元），不少網紅前來蹭熱度。更有一名直播主直言，「誰能拍到這位流浪大師，誰就能火、就能漲粉絲！」

▼有直播主直言，「誰能拍到這位流浪大師，誰就能火、就能漲粉絲！」。（圖／中新社）

對於自己爆紅，沈巍顯得非常淡然，稱自己「根本沒想到」 。他認為自己這一輩子註定就是平平淡淡的，現在這種熱度可能十天也保不住，十天之後他還是會回到原來的樣子，「（熱點）結束之後我能結束我動蕩的生活嗎？還會不會被人趕走？或者說我的『垃圾分類』行為大家都讚同、理解、寬容嗎？」

後來半推半就下，沈巍開始網路直播，後來更有一名在新疆做玉石的商人認他做乾爹，開始認真為沈巍開展直播事業，他的生活就此改變。沈巍開始整理儀容、住飯店，一次直播可能就收到數萬元人民幣的打賞，他發現直播這一行真的很賺錢，乾兒子也為他安排接受各路金主的邀請。

▼ 追著拍沈巍的民眾。（圖／中新社）

然而，沈巍後來與乾兒子決裂，不到半年的「親情」就此消逝，在直播上也開始受挫，粉絲們抱怨他在直播裡的文化內容越來越少。對此，沈巍動怒表示，「少的原因是什麼？我現在獨立的時間有多少？在西安，我從早到晚身邊圍滿了人，連看一張報紙的時間都沒有。」

沈巍也抱怨自己遭到網路霸淩，明明自己沒做的事也被無端攻擊，甚至自己認為毛筆字寫得不夠好，覺得東西拿不出手，也會被粉絲指摘是「瞧不起我」。

他感嘆，自己成名一年多來，沒能完整讀過一份報紙、沒能睡過一個好覺、沒交到一個朋友，甚至本來還是黑色的頭髮都變白了，他表示自己不想與酸民們爭辯，「因為跟他們辯解沒用，反而你不發聲音了，人家也不來針對你了。」

▲沈巍決定退出網路。（圖／翻攝自微博）

「現在肉體不流浪了， 心靈卻流浪了」 種種原因下沈巍決定退出直播，離開「快手」時粉絲量為139.6萬。他表示，做出這個決定並不困難，但也確實有點失落感，「原本一無所有，你的心情很平靜，反而得到了再失去，就會有失落感。」

▲如今的沈巍。（圖／翻攝自微博）



對於在直播上的獲利，沈巍表示被網友誇大了，加上自己過去原有的金錢，現在也就只有200萬人民幣（約850萬元台幣），這個數字與他同齡的上海人，都拿得出這樣的錢來，而且對方還有房子，自己如果把錢拿去買房，那就什麼都沒有了。至於會否再次流浪，沈巍認為目前很難，有次他只是想找個地方靜一靜，在路上不久就被人認出。