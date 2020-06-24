　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

瀋陽、成都同時傳「驚天巨響」！嚇壞居民：地板窗戶都在震　官方說話了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼瀋陽、成都兩地同時神秘巨響，官方說話了。（圖／翻攝自微博）

▲遼寧省地震局官方微博表示，經過確認後，巨響不是地震造成的。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸瀋陽、成都兩座城市23日上午11時許突然傳出一聲巨大聲響，一度造成市區內部分建築的地板、窗戶發生劇烈震動，由於第一時間新聞均未報導原因，許多市民紛紛上網詢問，甚至讓「瀋陽巨響」、「成都巨響」迅速登上微博熱搜。對此，遼寧省地震局、成都市應急管理局稍早均表示，已經派人調查巨響原因。

根據《北京頭條》報導，遼寧省瀋陽市、四川省成都市23日早上11時45分許突然傳出巨大聲響。一名居在瀋陽皇姑區的民眾表示，「當時我正在做飯，忽然聽到窗外傳來很大的一聲響動，窗戶都隨著震，就像打了一聲大雷似的」，除了皇姑區外，包含鐵西區與大東區等瀋陽多處地區，均有網友表示聽到巨響。

▲▼瀋陽、成都兩地同時神秘巨響，官方說話了。（圖／翻攝自微博）

▲「瀋陽巨響」、「成都巨響」迅速登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

成都市方面則有許多網友指稱，23日上午確實有聽到一聲巨響，有人說「非常強烈的震感，衝擊波應該非常大」、「感覺空氣都在震動」、「整個樓都在震」。由於第一時間新聞均沒有報導原因，導致兩地許多市民紛紛上網詢問，也讓「瀋陽巨響」、「成都巨響」迅速登上微博熱搜。

巨響消息擴散後，遼寧省地震局官方微博表示，確實有工作人員在（瀋陽）三台子地區聽到異響，經過確認後，巨響不是地震造成的。瀋陽應急管理局、成都應急管理局均表示，確實有收到巨響的相關通報，已經馬上派人進行調查，初步均未解釋巨響原因。

ET快訊
墨西哥南部規模7.7強烈地震　沿海地區劇烈晃動…發海嘯警報
肚子痛爆！醫用手一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：都爛掉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

瀋陽、成都同時傳「驚天巨響」！嚇壞居民：地板窗戶都在震　官方說話了

印高官稱中方至少40人陣亡？趙立堅駁斥：假消息

南華早報：香港恐設特別拘留中心　無限期關押違反國安法者

兩度調降香港評級！惠譽：逐漸步入大陸治理體系

小屁孩電梯偷尿尿！　下秒報應來了「電梯故障受困」崩潰對鏡頭求饒...網：活該

影／20歲短褲妹當街遭屠殺！「殺雞式放血」影片瘋傳…殘破身軀無力掙扎斷氣

百事北京廠再增3人染疫　累計11員工確診新冠肺炎

北京一外送員染疫！14天潛伏期「到處送餐」…每天接50單

中印就傷亡衝突進行軍長級會晤　陸證實：雙方願採取必要措施降溫

北京派員赴港收集國安法意見　強調以多種方式「聽取民意」

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

瀋陽、成都同時傳「驚天巨響」！嚇壞居民：地板窗戶都在震　官方說話了

印高官稱中方至少40人陣亡？趙立堅駁斥：假消息

南華早報：香港恐設特別拘留中心　無限期關押違反國安法者

兩度調降香港評級！惠譽：逐漸步入大陸治理體系

小屁孩電梯偷尿尿！　下秒報應來了「電梯故障受困」崩潰對鏡頭求饒...網：活該

影／20歲短褲妹當街遭屠殺！「殺雞式放血」影片瘋傳…殘破身軀無力掙扎斷氣

百事北京廠再增3人染疫　累計11員工確診新冠肺炎

北京一外送員染疫！14天潛伏期「到處送餐」…每天接50單

中印就傷亡衝突進行軍長級會晤　陸證實：雙方願採取必要措施降溫

北京派員赴港收集國安法意見　強調以多種方式「聽取民意」

私菸案被記大過！陳敏華晉升「七星少將」　11個月「火速抵過」上竄內幕曝光

「台灣回歸祖國日本」！東京都知事候選人提超狂政見…命令你們投給我

長照沒人罩！北市府表示將儘速撥款…先查「是誰爆料」　業者超怕

李眉蓁身世曝光！是「賣菜郎之女」　網友起底曾登上大陸官媒

中職／洪總建議開放洋將且要洋砲　比賽更精采刺激第6隊

瀋陽、成都同時傳「驚天巨響」！嚇壞居民：地板窗戶都在震　官方說話了

爽嗑好市多水餃「咬到膚色異物」！苦主曝超噁照片...2萬人嚇傻：秒吐

唯一台灣成員！廣達旗下「雲達」獲選Open RAN聯盟　可望進入美國5G國家隊

中職／翁瑋均上陣守王位　伍鐸沒贏過樂天

中職／洋砲適應期要很長　洪總舉例：就像王柏融去日職

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

大陸熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

他抓狂亂砍2醫師：反正活不成了！

他驗DNA2個兒子都非親生　愛妻愣住：不會吧

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

愛上蘿莉！他慘被「嬌妻聯手小王」殺害

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

瀋陽、成都突發神秘巨響！　居民嚇壞「樓都在搖」問到登上熱搜

23歲女租屋內被男友殺害！鄰居：凌晨聽到慘叫

小屁孩電梯偷尿尿　下秒報應來了「電梯故障受困」

三峽大壩潰堤後果曝！洪水直沖上海

堤壩變「泥漿瀑布」！水淹1m..三峽大壩恐潰堤

玉林狗肉節開跑　肉販不戴口罩

湖北全面禁食野生動物　近千隻竹鼠被判死刑「挖土機深坑活埋」

更多熱門

相關新聞

她離開武漢12天後檢測陽性！專家解答…

她離開武漢12天後檢測陽性！專家解答…

成都市衛生健康委19日通報了1例由武漢市輸入的無症狀感染者的有關情況，引起民眾關注。一名女患者在武漢多次篩檢，均顯示一切正常，沒想到乘高鐵到達四川成都後，被診斷為無症狀感染者。對此，陸專家認為，患者發生這種情況，有3種可能性。

熱水器爆炸　17個月嬰95%燙傷

熱水器爆炸　17個月嬰95%燙傷

畢業典禮砍室友　女大生砍第3人被阻止

畢業典禮砍室友　女大生砍第3人被阻止

毒航班落地4人染疫！

毒航班落地4人染疫！

「埃及出發」恐怖航班機上11人染疫

「埃及出發」恐怖航班機上11人染疫

關鍵字：

瀋陽成都

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

即／墨西哥發生規模7.7強烈地震

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

Keanna凌晨吐心聲：把別人情緒擺優先

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

寶可夢阿伯進化　64手機霸氣展開

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

新人跨武嶺護欄爽拍婚紗　國家自拍器傻了！

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面