瀋陽、成都同時傳「驚天巨響」！嚇壞居民：地板窗戶都在震　官方說話了

▲遼寧省地震局官方微博表示，經過確認後，巨響不是地震造成的。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸瀋陽、成都兩座城市23日上午11時許突然傳出一聲巨大聲響，一度造成市區內部分建築的地板、窗戶發生劇烈震動，由於第一時間新聞均未報導原因，許多市民紛紛上網詢問，甚至讓「瀋陽巨響」、「成都巨響」迅速登上微博熱搜。對此，遼寧省地震局、成都市應急管理局稍早均表示，已經派人調查巨響原因。

根據《北京頭條》報導，遼寧省瀋陽市、四川省成都市23日早上11時45分許突然傳出巨大聲響。一名居在瀋陽皇姑區的民眾表示，「當時我正在做飯，忽然聽到窗外傳來很大的一聲響動，窗戶都隨著震，就像打了一聲大雷似的」，除了皇姑區外，包含鐵西區與大東區等瀋陽多處地區，均有網友表示聽到巨響。

▲「瀋陽巨響」、「成都巨響」迅速登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

成都市方面則有許多網友指稱，23日上午確實有聽到一聲巨響，有人說「非常強烈的震感，衝擊波應該非常大」、「感覺空氣都在震動」、「整個樓都在震」。由於第一時間新聞均沒有報導原因，導致兩地許多市民紛紛上網詢問，也讓「瀋陽巨響」、「成都巨響」迅速登上微博熱搜。

巨響消息擴散後，遼寧省地震局官方微博表示，確實有工作人員在（瀋陽）三台子地區聽到異響，經過確認後，巨響不是地震造成的。瀋陽應急管理局、成都應急管理局均表示，確實有收到巨響的相關通報，已經馬上派人進行調查，初步均未解釋巨響原因。