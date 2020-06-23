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印高官稱中方至少40人陣亡？趙立堅駁斥：假消息

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中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中印日前在邊境地區爆發流血衝突，雙方皆有人員傷亡，中國至今仍未公布死傷數字，但印度聯邦道路交通部長辛赫（V.K.Singh）卻稱，解放軍至少有40名士兵於衝突中陣亡。對此，中國外交部發言人趙立堅今（23）日駁斥，這是假消息。

中印發生衝突後，中方對傷亡人數始終避而不談，辛赫20日受訪時就指出，「中方恐怕會像1962年一樣，始終不公開完整、明確的傷亡人數，如果印方有20名士兵殉職，那麼他們中方殉職的人至少會是我們的2倍，死於這次中印衝突解放軍士兵應至少有40名。」

▲▼中印血腥對峙，「印度人民黨」支持者上街抗議北京。（圖／路透）

針對中方死傷狀況，趙立堅強調，中印雙方正通過軍事和外交管道對話解決有關現地問題。至於一些印度媒體報導印方官員的話稱，中方至少有40名官兵死亡，「我可以負責任地告訴你，這是虛假信息。」

另一方面，趙立堅還證實，中印兩國邊防部隊22日在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤，這也是6月15日加勒萬河谷事件發生後的首次軍長級會晤。

趙立堅提到，此次會晤的舉行表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧，管控事態，緩和局勢，會晤期間，雙方在第一次軍長級會晤共識的基礎上，就當前邊境管控中的突出問題，坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施推動事態降溫。

趙立堅強調，雙方還同意將保持對話，共同致力於促進邊境地區的和平與安寧。

▲▼中印,印中／印度新德里示威者焚燒中國產品。（圖／路透）

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